Aktuelle Seite: Home > Politik > Drei Festnahmen nach Explosion an US-Botschaft in Oslo
Ermittlungen nach Explosion an US-Botschaft in Oslo

Drei Festnahmen nach Explosion an US-Botschaft in Oslo

Mittwoch, 11. März 2026 | 19:12 Uhr
Ermittlungen nach Explosion an US-Botschaft in Oslo
APA/APA/NTB/HANS O. TORGERSEN
Von: APA/dpa/Reuters

Die norwegische Polizei hat nach einer Explosion an der US-Botschaft in Oslo drei Tatverdächtige festgenommen. Wie der leitende Ermittler Christian Hatlo laut dem Sender NRK sagte, stehen die Männer unter dem Verdacht, eine terroristische Straftat begangen zu haben. In der Nacht zum Sonntag hatte sich an einem der Eingänge zur US-amerikanischen Botschaft in der norwegischen Hauptstadt eine Explosion ereignet. Verletzt wurde dabei niemand.

Bei den drei Verdächtigen handelt es sich um Brüder im Alter zwischen 20 und 29 Jahren, sagte Halto laut NRK. Sie seien demnach norwegische Staatsbürger mit irakischem Migrationshintergrund und der Polizei zuvor nicht bekannt gewesen. Halto wollte nicht ausschließen, dass es weitere Festnahmen geben könnte. Er sagte NRK zufolge, dass die Polizei nun ermittle, ob der Angriff von einem staatlichen Akteur in Auftrag gegeben worden sei. Die norwegische Polizei arbeite unter anderem mit der US-amerikanischen Sicherheitsbehörde FBI und mit Interpol zusammen, berichtete NRK.

Die Ermittler gingen davon aus, dass sie einen Sprengsatz mit großer Wirkung gezündet hätten, um Menschen zu töten oder erheblichen Schaden anzurichten. Zudem werde geprüft, ob die Tat vom Sonntag im Auftrag eines ausländischen Staates verübt wurde. Der Sprengsatz war Sonntag früh detoniert. Den Behörden zufolge entstand Sachschaden am Eingang der Botschaft.

