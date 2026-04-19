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Polizei forderte Bevölkerung "zur Wachsamkeit" auf

Drei Studenten durch Schüsse in US-Bundesstaat Iowa verletzt

Sonntag, 19. April 2026 | 18:09 Uhr
Polizei forderte Bevölkerung \
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA (Archiv)/SCOTT OLSON
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Von: APA/AFP

Bei einem Schusswaffenvorfall in der Nähe einer Universität im US-Bundesstaat Iowa sind am Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Bei den Opfern handle es sich um drei Studenten, teilte die Präsidentin der University of Iowa, Barb Wilson, mit. Die Polizei leitete Ermittlungen zu den Schüssen ein, die am Sonntagmorgen abgegeben wurden. Festnahmen gab es demnach bisher keine.

Die Polizei der im Mittleren Westen der USA gelegenen Stadt erklärte, ihre Einsatzkräfte hätten kurz vor 02.00 Uhr (Ortszeit, 09.00 Uhr MESZ) auf eine Meldung über eine “große Schlägerei” auf dem Campus der örtlichen Universität reagiert. Die am Tatort eintreffenden Beamten hätten Schüsse gehört. Nach Angaben der Universität fielen die Schüsse in einem für sein Nachtleben bekannten Viertel nahe dem Campus. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, “wachsam zu bleiben”.

Hochschulen und Schulen in den USA werden immer wieder zum Schauplatz von Schusswaffenangriffen. In den Vereinigten Staaten gibt es mehr Schusswaffen als Einwohner, die Waffengesetze sind lax.

Im Februar waren an der South Carolina State University zwei Menschen durch Schüsse getötet. Im Dezember vergangenen Jahres wurden zwei Menschen getötet und neun weitere verletzt, als ein Schütze in einem Hörsaal der Eliteuniversität Brown im Bundesstaat Rhode Island das Feuer eröffnete.

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