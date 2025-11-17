Aktuelle Seite: Home > Politik > Drei Tote in Region Charkiw nach russischem Raketenangriff
Auch Sonntag starben Menschen bei russischen Raketenangriffen (Archiv)

Drei Tote in Region Charkiw nach russischem Raketenangriff

Montag, 17. November 2025 | 05:28 Uhr
Auch Sonntag starben Menschen bei russischen Raketenangriffen (Archiv)
Von: APA/Reuters

Bei russischen Raketenangriffen auf die Stadt Balaklija in der ostukrainischen Region Charkiw sind in der Nacht auf Montag ukrainischen Angaben zufolge drei Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden. Unter den Verletzten seien auch drei Kinder, teilte der Leiter der Militärverwaltung von Balaklija, Witali Karabanow, über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Weitere Verletzte könnten nicht ausgeschlossen werden. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

