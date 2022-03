Drei ukrainische Nachwuchssportler von Putins Armee getötet

Kiew – Mehrere 100.000 Flüchtlinge haben die Ukraine bereits verlassen. Dabei handelt es sich in erster Linie um Frauen und Kinder: Denn: Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren werden zum Kämpfen aufgerufen. Weil Putin seinen Angriffskrieg gnadenlos fortsetzt, sterben immer mehr Menschen. Nun sind auch zwei junge ukrainische Fußballer und ein Biathlet ums Leben gekommen.

Wie die weltweite Spielervereinigung Fifpro am Dienstag bekannt gab, sind Nachwuchstorwart Vitalii Sapilo (21 Jahre) von Karpaty Lviv (dritte Liga) und Dmytro Martynenko (25), der zuletzt für den FC Gostomel (zwei Liga) aktiv war, demnach in Kiew gestorben.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.

May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr

