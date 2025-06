Dreier-Landtag in Meran eröffnet: Leitanträge beschlossen

Von: luk

Meran – In Meran ist am Dienstag die 16. Sitzung des Dreier-Landtages der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino eröffnet worden.

Landtagspräsident Arnold Schuler erinnerte zum Auftakt mit einer Schweigeminute an die Opfer des Amoklaufs an einer Grazer Schule. In ihren Ansprachen betonten die Landtagspräsidentinnen und -präsidenten sowie die drei Landeshauptleute die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und riefen dazu auf, den Dreier-Landtag weiterzuentwickeln.

Im Zentrum der Sitzung standen drei gemeinsame Leitanträge: Sie betreffen die Entwicklung eines digitalen Euregio-Wallets, ein innovatives Projekt zur Vermittlung demokratischer Werte sowie die Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Rettungsdienst. Alle drei Anträge wurden mit großer Mehrheit angenommen.

Die Südtiroler Präsidentschaft der Euregio läuft noch bis Herbst 2025. Ein Höhepunkt soll die Präsentation der Euregio-Jobbörse im September sein.