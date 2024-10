Drohnen auf Westrussland und Moskau geschossen

Von: APA/Reuters

Die Ukraine hat regionalen Beamten zufolge eine Reihe von Drohnenangriffen auf das westliche Russland gestartet. Es seien keine Verletzungen oder bedeutende Schäden gemeldet worden, hieß es in der Nacht auf Sonntag. Der Bürgermeister von Moskau, Sergej Sobjanin, meldete einen vereitelten Angriff auf die Hauptstadt. Zuvor hatte der Aggressor einen neuerlichen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew durchgeführt.

Es sei mindestens eine Drohne von der Luftabwehr zerstört worden, so Sobjanin. Schäden oder Verletzte durch herabfallende Trümmerteile habe es nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben. Später gab es auch Berichte über Drohnenangriffe in weiteren Regionen des Landes. In der Region Lipezk im Südwesten Russlands lösen Drohnentrümmer mehrere kurzzeitige Brände aus, wie der Gouverneur der Region auf Telegram mitteilt. Die Gouverneure der Regionen Brjansk und Orjol, ebenfalls im Westen Russlands, berichten, dass Luftabwehreinheiten mehrere Drohnen dort zerstört hätten. Russische Beamte geben oft nicht das volle Ausmaß der durch Drohnenangriffe verursachten Schäden preis, insbesondere wenn es sich um militärische, Transport- oder Energieinfrastruktur handelt.

Von Luftangriffen betroffen war indes auch die ukrainische Hauptstadt Kiew. Die ukrainischen Luftabwehreinheiten seien im Einsatz, um den neuen Angriff abzuwehren, schrieb Bürgermeister Witali Klitschko in der Nacht auf Sonntag auf der Plattform Telegram. “Bleiben Sie in den Schutzräumen”, fügte er hinzu.