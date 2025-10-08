Aktuelle Seite: Home > Politik > DSN-Beamter wegen Amtsmissbrauchsverdacht suspendiert
Mittwoch, 08. Oktober 2025 | 11:17 Uhr
Von: apa

Ein der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) zugeteilter Polizeibeamter ist am Dienstag vom Dienst suspendiert worden, weil er unzulässige Datenabfragen vorgenommen und womöglich Informationen über Ermittlungen weitergegeben haben soll. Einen entsprechenden Bericht des “profil” (Online-Ausgabe) bestätigte das Innenministerium am Mittwoch der APA. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauchs ermittelt, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft Wien.

Ein “vorübergehend dienstzugeteilter Bediensteter” stehe unter Verdacht, Kontakt “zu einer unter Beobachtung stehenden Gruppierung” zu haben. Die Hinweise würden derzeit geprüft, teilte zunächst das Innenministerium mit. Die Wiener Anklagebehörde präzisierte auf APA-Anfrage die Vorwürfe: der Verdächtige soll in den letzten Monaten an mehreren Tagen Abfragen “ohne konkretes dienstliches Interesse und ohne dienstliche Veranlassung” getätigt haben, die jeweils “einen Bezug zur Muslimbruderschaft hatten”, meinte Behördensprecherin Judith Ziska. “Ob es zu einer Weitergabe der Informationen gekommen ist, wird abgeklärt”, sagte Ziska.

Der Bedienstete war seit mehreren Monaten in der DSN tätig und hatte laut Innenministerium “zu keiner Zeit Zugriff auf nachrichtendienstliche Informationen”. Interne Kontrollmechanismen hätte geholfen, das Fehlverhalten aufzudecken: “Nach eingehender Beobachtung und Bewertung der Auffälligkeiten ergaben sich konkrete Anhaltspunkte, die eine vorläufige Suspendierung erforderlich machten.”

Beschuldigter nicht festgenommen, aber sofortige Vernehmung angeordnet

Der Beschuldigte sei nicht festgenommen worden, berichtete die Staatsanwaltschaft-Sprecherin: “Es wurde aber seine Vorführung zur sofortigen Vernehmung angeordnet, die bereits stattgefunden hat.” Bei dem Mann sei auch eine Hausdurchsuchung durchgeführt worden, das sichergestellte Beweismaterial würde nun schnellstmöglich ausgewertet, berichtete Ziska.

