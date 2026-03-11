Dutzende Tote durch israelische Angriffe im Libanon

Von: APA/dpa/Reuters

Im Libanon sind nach Behördenangaben im Laufe des Mittwochs erneut Dutzende Menschen durch israelische Angriffe ums Leben gekommen. 64 Menschen seien getötet und 142 verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit. Seit Ausbruch der jüngsten Eskalation wurden demnach im Libanon bisher 634 Menschen getötet und 1.586 weitere verletzt. Das israelische Militär griff nach libanesischen Angaben im Zentrum der Hauptstadt Beirut und im Süden des Landes an.

Allein bei einem Angriff auf Tebnine unweit der israelischen Grenze seien acht Menschen getötet worden, hieß es. Am Vormittag hatte ein Behördenvertreter Journalisten erklärt, im Stadtzentrum von Beirut habe es durch Luftangriffe mindestens vier Todesopfer gegeben. Libanesische Medien zeigten mehrere zerstörte Stockwerke des Wohngebäudes nach dem Angriff in den frühen Morgenstunden des Mittwoch.

Israels Armee teilte mit, Ziel seien Kommandozentren der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz gewesen sowie Einrichtungen in dem Vorort Dahija, in denen diese Waffen lagerte.

Auch im Süden des Landes sowie in der östlichen Bekaa-Ebene gingen die Angriffe nach Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur NNA weiter. In der Bekaa-Ebene wurden nach offiziellen Angaben mindestens sieben Menschen getötet und 18 weitere verletzt. Die Hisbollah-Miliz teilte mit, sie habe gestern Abend und in der Nacht mehrmals israelische Truppen im südlichen Libanon mit Raketen angegriffen.

Israel verlegt Truppen von Gaza an Grenze zum Libanon

Angesichts des fortwährenden Konflikts mit der libanesischen Hisbollah-Miliz verlegt die israelische Armee Truppen aus dem Gazastreifen an die Grenze zum Libanon. Nach einer Lagebewertung habe Generalstabschef Eyal Zamir die Verstärkung des Nordkommandos angeordnet. Die Golani-Brigade soll daher vom Süden in den Norden verlegt werden. Im Libanon herrscht die Sorge vor einer größeren Bodenoffensive Israels in dem Land.

Soldaten der Infanterieeinheit Golani waren seit Beginn des Gaza-Kriegs vor zweieinhalb Jahren immer wieder im Gazastreifen im Einsatz. Die Armee gehe entschlossen gegen die Hisbollah vor, nachdem diese sich entschieden habe, Israel im Auftrag des Irans gezielt anzugreifen, hieß es weiter in der Mitteilung. Die mit Teheran verbündete Hisbollah hatte vor rund einer Woche im Zuge des Iran-Kriegs neue Angriffe auf Israel gestartet.

Diese Angriffe der Miliz waren die ersten seit der Vereinbarung einer Waffenruhe im November 2024 nach einem einjährigen Krieg mit Israel. Israel hatte auch während der Waffenruhe weiter Hisbollah-Ziele angegriffen, mit der Begründung, die Miliz halte sich nicht an die Vereinbarungen und wolle sich neu bewaffnen. Wegen der Angriffe warf auch die Hisbollah Israel vor, sich nicht an die Abmachungen zu halten.

EU sagt 100 Millionen Euro an humanitärer Hilfe zu

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte nach einem Telefonat mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun an, die Europäische Union werde den Libanon mit 100 Millionen Euro an humanitärer Hilfe unterstützen. Die EU habe bereits 40 Tonnen Hilfsgüter in den Libanon geliefert und plane weitere Hilfsflüge, sagte von der Leyen.

Sie bekundet die Solidarität der EU mit dem Land im Nahen Osten und seiner Bevölkerung. Zudem begrüßt sie die Entscheidung, alle militärischen Aktivitäten der Hisbollah zu verbieten. “Wir müssen einen souveränen und stabilen Libanon für seine Bevölkerung sicherstellen”, schrieb von der Leyen auf der Plattform X. Die radikal-islamische Hisbollah hat noch immer Einfluss im Libanon. Sie ist sowohl Partei als auch Miliz und mit dem Iran verbündet.