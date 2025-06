E3-Außenminister fordern Iran zu Diplomatie auf

Von: APA/Reuters/dpa

Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens haben nach Angaben aus französischen Diplomatenkreisen ihren iranischen Kollegen zur Rückkehr zur Diplomatie aufgefordert. Der Iran solle außerdem jegliche überstürzte Aktionen gegen westliche Interessen vermeiden und von einer regionalen oder nuklearen Eskalation Abstand nehmen. Unterdessen signalisierte der Iran, Gespräche über das Atomprogramm wieder aufzunehmen.

Die drei als E3 bekannten europäischen Staaten sind Vertragspartner des Atomabkommens mit dem Iran von 2015, das von US-Präsident Donald Trump während seiner ersten Amtszeit einseitig gekündigt worden war. Sie setzten in der vergangenen Woche eine Resolution im Gouverneursrat der UN-Atomenergiebehörde (IAEA) durch, der zufolge der Iran seine Verpflichtungen zur Nichtverbreitung von Kernwaffen verletzt hat.

Grossi forderte alle Seiten zu Zurückhaltung auf

Am Montag hatte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, alle Seiten zu maximaler Zurückhaltung in dem Konflikt aufgefordert. Die militärische Eskalation “verzögert die unerlässliche Arbeit an einer diplomatischen Lösung, um langfristig sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffen erwirbt”, warnte Grossi in einer Sondersitzung des IAEA-Gouverneursrates in Wien.

Grossi berichtete dem Lenkungsgremium, dass die stark beschädigte iranische Uran-Anreicherungsanlage in Natanz seit den israelischen Angriffen am Freitag nicht noch weiter zerstört worden sei. Er wies darauf hin, dass der unterirdische Teil von Natanz nicht getroffen worden sei, aber dass die dort installierten Geräte durch einen Stromausfall beschädigt worden sein könnten.