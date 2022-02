Ehrenzeichen: Die Grünen freuen sich mit

Bozen/Innsbruck – Lilli Gruber, Joseph Zoderer und Reinhold Messner haben heute in Innsbruck das Ehrenzeichen des Landes Tirol erhalten. „Damit erhalten drei besondere Südtirolerinnen und Südtiroler eine besondere Auszeichnung“, erklären die grünen Landtagsabgeordneten Brigitte Foppa, Riccardo Dello Sbarba und Hanspeter Staffler.

Alle drei hätten sie es gewagt, Bestehendes in Frage zu stellen, ungewohnte Wege zu beschreiten und ganz neue Fragen aufzuwerfen, erklären die Grünen. Damit seien sie „untypische“ Vertreter des Landes.

„Über die Schwierigkeiten des Zusammenlebens im mehrkulturellen Südtirol zu schreiben, mit Tabus der Südtiroler Vergangenheit zu brechen, ja, sie über die Grenzen des Landes hinaus bekannt zu machen – damit und mit ihren vielen anderen Leistungen haben die drei heute Geehrten Bewegung in die oft starre Mentalität unseres Landes gebracht. Benennungs- und Verarbeitungsprozesse wurden von ihnen in Gang gesetzt. Dafür gab es vielfach Kopfschütteln und Ablehnung“, so die Grünen.

Umso wichtiger sei die heutige Ehrung, die den Wert dieser Pioniere für ein modernes und weltoffenes Südtirol anerkennt. „Wir freuen uns mit ihnen“, erklären die Grünen.