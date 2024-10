“Ein bezahlbarer Führerschein muss her”

Von: luk

Bozen – Der freiheitliche Jugendsprecher Tim Gerstgrasser fordert dringend Maßnahmen für bezahlbare Autoführerscheine für junge Südtiroler.

„Der Führerschein in Südtirol ist für viele junge Menschen kaum noch erschwinglich“, sagt Gerstgrasser. „Während in anderen Teilen Italiens ein Führerschein für rund 700 Euro zu bekommen ist, müssen junge Südtiroler bis zu 1.600 Euro bezahlen. Diese enormen Kosten sind eine Belastung für viele Familien und besonders für junge Menschen, die ihre ersten Schritte in Richtung Selbstständigkeit gehen möchten. Anstatt ihnen diesen Weg zu erleichtern, wird der Führerschein zu einer finanziellen Hürde, die viele nur schwer überwinden können“, so der freiheitliche Jugendsprecher.

„Es stellt sich die Frage, warum die Preise in Südtirol so hoch sind. Ja, es mag sein, dass in Teilen Deutschlands sogar bis zu 3.000 Euro für den Führerschein verlangt werden, aber das ist kein Grund, sich damit abzufinden. Dass es anderswo noch teurer ist, sollte uns nicht beruhigen“, so Tim Gerstgrasser von den Freiheitlichen. „Stattdessen sollte es Ansporn sein, Lösungen zu finden, wie wir unsere Jugendlichen besser unterstützen können. Während in anderen Teilen Italiens der Führerschein um einiges günstiger ist, bleiben die Kosten in Südtirol unverändert hoch“, schreibt Gerstgrasser.

„Es geht darum, realistische Wege zu finden, um jungen Menschen den Zugang zum Führerschein zu erleichtern, ohne sie dabei in finanzielle Schwierigkeiten zu bringen“, so der F-Jugendsprecher.

„Wir sollten uns Gedanken darüber machen, wie wir jungen Menschen in Südtirol den Weg in die Unabhängigkeit erleichtern können, anstatt ihnen durch hohe Kosten Steine in den Weg zu legen. Denn am Ende geht es nicht nur um einen Führerschein – es geht um die Zukunft unserer Jugend und die Chancen, die wir ihnen bieten“, schließt Tim Gerstgrasser von den Freiheitlichen.