Aktuelle Seite: Home > Politik > Ein Toter bei russischen Drohnenangriffen nahe Kiew
Brennende Gebäude in Wyschhorod

Ein Toter bei russischen Drohnenangriffen nahe Kiew

Sonntag, 30. November 2025 | 04:05 Uhr
Brennende Gebäude in Wyschhorod
APA/APA/AFP/ROMAN PILIPEY
Schriftgröße

Von: APA/AFP/Reuters

Bei russischen Drohnenangriffen nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist nach Angaben des örtlichen Regionalgouverneurs ein Mensch getötet worden. Bei den Angriffen auf die Stadt Wyschhorod seien zudem elf Menschen verletzt worden, darunter ein Kind, erklärte der Regionalgouverneur von Kiew, Mykola Kalaschnyk, am Sonntagmorgen im Onlinedienst Telegram. Die Anzahl der Verletzten könnte demnach noch steigen.

Sechs der Verletzten wurden laut Kalaschnyk ins Krankenhaus gebracht. Rettungskräfte seien derzeit dabei, die Bewohner eines bei den Angriffen getroffenen Hochhauses zu evakuieren. In der Nacht auf Samstag waren bei russischen Angriffen auf Kiew und umliegende Gebiete mindestens sechs Menschen getötet worden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Kommentare
61
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Kommentare
33
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
Kommentare
26
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
18
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
Sportwagen schlittert von der Straße
15
Sportwagen schlittert von der Straße
Anzeigen
Carezza Dolomites
Carezza Dolomites
Neue Kabinenbahn Franzin für die Wintersaison 2025 / 2026
Latemar Dolomites geöffnet
Latemar Dolomites geöffnet
Obereggen-Pampeago bereits geöffnet. Predazzo öffnet am 5. Dezember.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 