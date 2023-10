Einbruch: Bohrmaschine gestohlen – Schaden von 3.000 Euro

Bozen – Um eine Bohrmaschine im Wert von 150 Euro zu entwenden, hat ein Unbekannter mitten in der Nacht die Vitrine eingeschlagen und damit einen Schaden von rund 3.000 Euro verursacht. Der Vorfall hat sich erst kürzlich in der Sassari-Straße in Bozen zugetragen. Das Loch im Schaufenster ist derzeit mit einem Karton versiegelt.

„Wir sind hier seit 25 Jahren. Seit rund 15 Jahren kann man nicht mehr arbeiten“, erklärt Inhaberin Edith Knoll gegenüber der Zeitung Alto Adige, die ihr Geschäft gemeinsam mit Fabrizio Lonardi betreibt. Das Stadtviertel sei heruntergekommen, Gehsteige und Parkplätze seien holprig. „Wenn es dunkel wird, fühle ich mich nicht mehr sicher.“

Der Einbruch in das Geschäft hat sich um 2.00 Uhr in der Früh zugetragen. Die Inhaberin hat Anzeige erstattet und das Video der Überwachungskamera den Ordnungshütern übergeben. Trotzdem sei das Arbeiten unter solchen Umständen schwierig.

Doch auch der Goldhändler in der Reschenstraße, ein Schuhgeschäft, eine Bar und eine Tabaktrafik sind ins Visier von Einbrechern geraten. Viele Bewohner im Stadtviertel fühlen sich im Stich gelassen. In der Alessandriastraße soll die Besitzerin eines Campers bemerkt haben, wie sich Unbekannte in ihrem Wohnwagen widerrechtlich einquartiert hatten.

Vor allem Kaufleute, denen bereits der Druck der Konkurrenz großer Handelsketten zu schaffen macht, protestieren. Wenn das mit den Einbrüchen so weiter gehe, sei man gezwungen, früher oder später das Handtuch zu werfen, heißt es vielfach.

Die Stimmung der Anrainer wird auch im Wahlpampf vor den Landtagswahlen aufgegriffen. Vor dem Geschäft, wo die Bohrmaschine gestohlen wurde, hat Forza Italia eine Pressekonferenz abgehalten. Carlo Vettori, der für die Partei kandidiert, spricht sich gegen eine Landespolizei aus – aus Kostengründen, wie er sagt. Seiner Ansicht nach müssten die Strafen verschärft werden. Er plädiert deshalb für eine Justizreform.

Im Schuhgeschäft haben Unbekannte um 3.00 Uhr in der Früh zugeschlagen und die gläserne Eingangstür beschädigt. Die Täter sind über ein auffällig kleines Loch ins Geschäft gelangt. Eine Person mittlerer Statur würde vermutlich nicht durchpassen. Entwendet wurde Münzgeld.

Die Täter hatten versucht, den Alarm auszuschalten – allerdings vergeblich. Nach nur sieben Minuten tauchten der private Wachdienst und bald danach auch die Besitzerin auf. Von den Tätern fehlte allerdings jede Spur.