“Eine Bürgermeisterin für alle”

Auer – Die SVP Auer hat eine Bürgermeisterkandidatin. Stefanie Unterweger wird als einzige Edelweißkandidatin zur Bürgermeisterwahl antreten.

Unterweger ist eine gebürtige Sarnerin. Die zweifache Mutter, ist bei der Verbraucherzentrale tätig. „Auer ist meine Wahlheimat, hier haben ich und mein Mann uns vom ersten Augenblick an wohl gefühlt. Die Aurer Dorfgemeinschaft ist eine sehr offene Gesellschaft und sie hat mich sehr herzlich aufgenommen und für dieses Dorf möchte ich mich einsetzen“, so Unterweger. Unterweger sitzt seit sieben Jahren für die Bürgerliste Insieme-Miteinander-Adum im Aurer Gemeinderat.

Bereits im Herbst vergangenen Jahres wurde Stefanie Unterweger in die neue Gruppe rund um Michael Huez, Thomas Stimpfl und Matthias Girardi zur Mitarbeit eingeladen. Diese Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt eine gemeinsame deutsche Liste für Auer zu schaffen. Die Arbeitsweise und der Elan dieser Gruppe habe sie von Anfang an begeistert, so Unterweger.

„Stefanie ist unsere Wunschkandidatin“, sagt Michael Huez vom SVP-Ortsauschuss. „Sie genießt unser vollstes Vertrauen und ist eine Kandidatin für alle“, so Huez weiter.

Bestätigt wurde auch der gesamte neue Ortsausschuss der SVP Auer. Neben Stefanie Unterweger sitzen dort Michael Huez, Matthias Girardi, Thomas Stimpfl, Armin Gabalin, Marcello Cembran und Andreas Gschleier. “So breitgefächert wie die Gruppe ist, will man eine starke Sammelpartei für alle Bürger sein. Gemeinsam für das Dorf arbeiten ist unser Leitspruch.”