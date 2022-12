Elektromobilität: Meraner Ladenetz wächst

Meran – 19 neue Ladestationen für Elektrofahrzeuge werden demnächst im gesamten Stadtgebiet installiert. Hierbei handelt es sich um verschiedene Arten von Stationen – von Schnellladestationen bis hin zu Hochleistungsladestationen.

Die Arbeiten werden im Auftrag der Stadt Meran von Neogy durchgeführt, einer Tochtergesellschaft von Alperia, die sich der Entwicklung der Elektromobilität verschrieben hat und von der Stadtverwaltung den entsprechenden Zuschlag erhalten hat.

“Ein Ladepunkt pro 1.000 Einwohner – das ist der Richtwert, der im Nationalen Infrastrukturplan für das Aufladen von Elektrofahrzeugen (PNIRE) angegeben ist. Eine Prognose, die wir in Meran dank des bis 2025 geplanten schrittweisen Ausbaus der Infrastruktur voll erfüllen werden”, so Vizebürgermeisterin und Mobilitätsstadträtin Katharina Zeller.

“Wir gratulieren der Stadt Meran, der es gelungen ist, die Stadt im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung in Richtung nachhaltige Mobilität zu entwickeln. Wir werden weitere 19 öffentlich zugängliche Ladestationen installieren, um alle Bedürfnisse der Elektroautofahrer*innen zu befriedigen und die Umwelt zu schützen”, bekräftigt Sergio Marchiori, CEO von Neogy.

Von den 19 Ladestationen, die installiert werden, sind drei Hypercharger und zwei Schnell-Ladesäulen: Sie werden beim Untermaiser Bahnhof zu der bereits bestehenden Ladestation hinzugefügt, wodurch einer der ersten großen Knotenpunkte in einem städtischen Umfeld entsteht, an dem bis zu 12 Fahrzeuge gleichzeitig aufgeladen werden können.

Im Rahmen des Projekts European Life wird Neogy drei weitere Hypercharger in der Brogliatistraße, am Kirchsteigweg und in der Katzensteinstraße installieren. Diese drei Säulen gehören jedoch nicht zu den Dienstleistungen, die in der Ausschreibung der Stadt Meran enthalten sind.