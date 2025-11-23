Aktuelle Seite: Home > Politik > “Elternbeiträge zur Sommer- und Ferienbetreuung müssen leistbar bleiben”
“Elternbeiträge zur Sommer- und Ferienbetreuung müssen leistbar bleiben”

Sonntag, 23. November 2025 | 15:06 Uhr
sommerbetreuung
Gemeinde Naturns
Von: luk

Bozen – Die Vorsitzende der Sozialen Mitte, Gabi Morandell, nimmt zur beschlossenen Neuregelung der Förderkriterien für die Sommer- und Ferienbetreuung Stellung und begrüßt ausdrücklich die geplanten Vereinfachungen. „Die neuen Richtlinien bedeuten einen wichtigen Schritt in Richtung mehr Übersichtlichkeit, Planungssicherheit und Fairness, sowohl für die Träger wie auch für die Familien“, so Morandell.

Besonders positiv hebt die Vorsitzende hervor, dass mit den neuen Kriterien auch eine Deckelung der Elternbeiträge vorgesehen ist: „Das ist ein zentrales Signal. Die Ausgaben für die Sommerbetreuung werden damit für die Eltern planbar und leistbar. Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten ist das eine dringend notwendige Maßnahme.“

Gleichzeitig richtet Morandell einen klaren Appell an die Gemeinden und privaten Projektträger: „Ich fordere alle eindringlich auf, bei der Umsetzung der neuen Regelungen genau darauf zu achten, dass die Beiträge der Eltern in den Sommerbetreuungswochen vertretbar und leistbar bleiben. Eine qualitativ hochwertige Betreuung darf kein Luxus sein.“

Mit den neuen Kriterien werde außerdem die wichtige Rolle der Gemeinden gestärkt und die Qualität der Angebote langfristig gesichert. „Das kommt am Ende unseren Kindern und Familien direkt zugute“, so Morandell abschließend.

So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
