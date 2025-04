Energieförderung 2024: Knapp 30 Prozent für Erneuerbare

Von: Ivd

Bozen – 950 Anträge, rund 23 Millionen Euro an Landesbeiträgen und rund 78 Millionen Euro an Gesamtinvestitionsvolumen: Das sind die Eckdaten der Förderperiode 2024 im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energiequellen und der Steigerung der Energieeffizienz.

“Erneuerbare Energien und Energieeffizienz sind entscheidend, um die Energiewende zu unterstützen und unsere Umwelt für zukünftige Generationen zu bewahren”, unterstreicht Energielandesrat Peter Brunner. “Mit gezielten Zuschüssen fördern wir den Übergang zu umweltfreundlichen Technologien wie Photovoltaik, Wärmepumpen und Energiesparmaßnahmen.”

Dem Landesamt für Energie und Klimaschutz liegen nun die genauen Zahlen zur abgeschlossenen Förderperiode 2024 vor. Rund 950 Anträge um Förderung für energetische Sanierung, Umstieg auf erneuerbare Energiequellen und Ausbau des Fernwärmenetzes sind im vergangenen Jahr beim Amt eingereicht worden.

Rund 23 Millionen Euro an Landesbeiträgen

Das Land Südtirol hat 2024 insgesamt rund 23 Millionen Euro für Beiträge im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energiequellen bereitgestellt. Der Löwenanteil – mit rund 12,4 Millionen Euro – entfällt auf die energetische Sanierung von Gebäuden. Rund 3,8 Millionen Euro an Zuschüssen wurden auf Photovoltaikanlagen, circa 3,2 Millionen Euro auf Wärmepumpen, circa zwei Millionen Euro auf das Fernwärmenetz, circa 0,8 Millionen Euro auf solarthermische Anlagen, rund 480.000 Euro auf öffentliche Beleuchtungen und rund 350.000 Euro auf sonstige Maßnahmen gewährt.

78 Millionen Euro Gesamtinvestitionsvolumen

Das Gesamtinvestitionsvolumen der im Jahr 2024 eingereichten Anträge beläuft sich auf etwas mehr als 78 Millionen Euro. Aufgeschlüsselt nach einzelnen Maßnahmen entfallen 29.241.000 Euro auf die energetische Gebäudesanierung, 21.216.680 Euro auf die Photovoltaik und 12.314.000 Euro auf Investitionen für Wärmepumpen; 9.247.000 Euro wurden weiters in Fernwärme investiert; 2.343.000 Euro sind Investitionen in Solarthermie; 2.248.000 Euro wurden in die öffentliche Beleuchtung und 1.623.664 Euro in sonstige Maßnahmen investiert.

“Auch hier wird deutlich: Den Löwenanteil machte 2024 das Investitionsvolumen für energetische Gebäudesanierung mit über 29 Millionen Euro aus. Allein 16.726.000 Euro haben die Bürger in die energetische Sanierung von 36 Mehrfamilienhäusern investiert”, berichtet die Direktorin des Landesamtes für Energie und Klimaschutz, Petra Seppi.