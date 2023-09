Entsetzen bei Plattform Heimat in der SVP

Bozen – Die Plattform Heimat in der SVP reagiert mit Entsetzen über den geplanten Auftritt der Kunstfliegerstaffel der italienischen Luftwaffe über Bozen. Es sei dies ein unsensibler nationalistischer Akt gegenüber der deutsch- und ladinischsprachigen Bevölkerungsgruppe. Harald Stauder fordert: „Die Landespolitik muss in Rom intervenieren“.

Mit Verwunderung nimmt die Plattform Heimat in der SVP jüngste Berichte über den geplanten Auftritt der Kunstflugstaffel der italienischen Luftwaffe – der „Frecce Tricolori“ – zur Kenntnis. „Die Kunstflugstaffel ist international bekannt“, so Landtagskandidat Harald Stauder. „Nicht nur wegen der beeindruckenden Luftmanövern, sondern vor allem wegen den mit Showrauch am Himmel dargestellten italienischen Nationalfarben. Dies ist über einem ethnisch hochsensiblen Gebiet wie dem unseren nicht angebracht und die Ausführung der Manöver über Südtirol muss in Anbetracht unserer bewegten Geschichte von den Entscheidungsträgern überdacht werden.“

Weiters merkt das Forum Heimat an, dass die Ausführung solcher Manöver ein fatales Zeichen gegenüber der Bevölkerung sei. Stauder: „Während die Bürger in Hinblick auf den Klimawandel aufgerufen werden ihre Lebensstandards zu ändern um CO²-Emissionen einzusparen, werden hier sinnlos Flieger in die Luft geschickt – wohlgemerkt zum Vergnügen einiger weniger Nationalisten. Ferner müssen überall die Gürtel enger geschnallt werden. Derweilen verbrennt die Luftwaffe mit solchen Aktionen abertausende Euro an Kerosin für solche Shows.“

Die Plattform Heimat in der SVP ruft die Landesregierung auf, in Rom gegen diese geplanten Showflüge umgehend zu intervenieren.