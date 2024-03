Schlanders – Zum Thema Erhöhung der Grenzwerte für Mobilfunk meldet sich die Umweltschutzgruppe Vinschgau zu Wort.

Jetzt brauchen wir 5G/6G, sagt die Wirtschaft und wirbt mit Argumenten wie:

„Mobilfunk ist in unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.“ „ Können Sie sich ein Leben ohne Smartphone noch vorstellen?“ „Damit wir auch in Zukunft zuverlässig verbunden sind, benötigen wir 5G und 6G. “ Wir spüren, dass an der Fülle von Vorteilen und Versprechungen etwas faul ist. Unser Gespür fordert einen Stopp, eine Veränderung, sonst wird es für uns Menschen dramatisch. Wollen wir wirklich Allgemeinwohl und Gesundheit den Interessen der Wirtschaft opfern?

Die Erhöhung der Grenzwerte für Mobilfunk von 6Volt/Meter auf 15Volt/ Meter

Damit Smartphones und weitere Mobilfunkgeräte weltweit funktionieren, wird die Entwicklung der Mobilfunkstandards international koordiniert. Die Autobranche drängt außerdem mit dem Szenario des Autonomen Fahrens, öffentliche und private Investoren setzen auf Internet der Dinge und auf pervasive Überwachung. Deshalb hat die Regierung in Rom auf diese Forderungen reagiert und dazu ein Gesetz verabschiedet: Die Erhöhung der Grenzwerte für Mobilfunk von 6Volt/Meter auf 15 Volt/ Meter wurde beschlossen. Auf Grund der logarithmischen Berechnung bedeutet das jedoch eine 5mal höhere Belastung für Mensch, Tier und Pflanze. Diese 15 Volt/Meter gelten fortan als Grenzwerte für Bereiche, in denen man sich länger als 4 Stunden aufhält. Für Verbraucherschützer war schon der bisherige Grenzwert von 6 Volt/ Meter ein Kompromiss, um Gesundheitsvorsorge und Interessen der Wirtschaft unter einen Hut zu bekommen.

Es gibt noch eine letzte Chance

Das Gesetz kann noch gekippt werden – informiert die Verbraucherzentrale zusammen mit den Umweltärzten ISDE und dem Netzwerk der Bürgerwelle. Gemeinden und Regionen können gegen dieses Gesetz bis zum 30. April 2024 Einspruch erheben.

Was kann jeder einzelne tun?

Jeder kann einzeln oder mit anderen die gewählten Volksvertreter anschreiben, damit sie aktiv werden. Die Verbraucherzentrale hat eine Vorlage verfasst, welche man auf der Homepage der Verbraucherzentrale unter Schreiben Bürgermeister _15 VM.rtf oder auf der Homepage der Bürgerwelle unter www.buergerwelle.it findet. Die Vorlage ausfüllen und in der Gemeinde innerhalb 10. April 2024 als PEC-Mail oder protokolliert abgeben.

Am Freitag, 17. Mai 2024 um 19.00 Uhr informiert Francesco Imbesi von der Verbraucherzentrale Südtirol im Kulturhaus Schlanders über das Thema.