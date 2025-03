Erneut Hunderte bei Protesten in Gaza gegen Krieg und Hamas

Auch am Mittwoch wurde in Gaza schon gegen die Hamas protestiert

Von: APA/dpa

Im Gazastreifen haben Bewohnern zufolge wieder Hunderte Menschen gegen die Herrschaft der Hamas sowie den Krieg mit Israel demonstriert. Bei den Protesten, die den dritten Tag in Folge stattfinden, hätten Palästinenser einen Abzug der Terrororganisation gefordert, berichteten Augenzeugen der Nachrichtenagentur dpa. Kundgebungen gab es Bewohnern und palästinensischen Berichten zufolge an mehreren Orten in dem umkämpften Küstengebiet.

In sozialen Medien verbreitete Aufnahmen sollen Demonstranten mit Schildern zeigen, auf denen etwa “Hamas raus” und “Hamas sind Terroristen” steht.

Hamas-Führung soll Gazastreifen verlassen

Die Islamistenorganisation warnte die Menschen unterdessen davor, für die Interessen Israels einzutreten. Die Zerschlagung der Hamas-Herrschaft ist eines der Kriegsziele der israelischen Regierung. Israels Führung sowie US-Präsident Donald Trump hatten die Führung der Terrororganisation in der Vergangenheit auch dazu aufgefordert, den Gazastreifen zu verlassen.

Proteste gegen die Hamas hat es im Gazastreifen zuvor nur selten gegeben. Die Terrororganisation ist dafür bekannt, mit großer Härte gegen interne Gegner vorzugehen.

Bereits in den vergangenen beiden Tagen hatten etliche Palästinenser in mehreren Orten in dem Küstengebiet gegen den Gaza-Krieg sowie die Hamas protestiert. Am Mittwoch waren Augenzeugen zufolge Tausende durch die Straßen gezogen.