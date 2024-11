Erneut israelische Luftschläge auf südliche Vororte Beiruts

Von: APA/dpa

Die südlichen Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut sind erneut von israelischen Luftschlägen getroffen worden. Nach Angaben einer Reporterin gab es mindestens drei Explosionen. Schwarzer Rauch stieg über dem Gebiet auf. Ziel der Angriffe war wie schon in der Früh und in den vergangenen Tagen das Viertel Rubairi. Israels Armee hatte zuvor einen Evakuierungsaufruf für ein Gebäude in dem Viertel veröffentlicht.

Die israelischen Streitkräfte werfen der Schiitenmiliz Hisbollah vor, ihre Strukturen in Wohngebieten zu verbergen. Zu den Zielen der Luftangriffe gehörten demnach Waffendepots und Kommandozentralen der mit dem Iran verbündeten Organisation, die Israel aus dem Libanon seit dem Beginn des Gazakriegs vor gut einem Jahr mit Raketen angreift.

Bereits in der Früh hatte es Berichte über israelische Luftangriffe in den südlichen Vororten Beiruts, bekannt als Dahija, gegeben. Diese gelten als Hochburg der Hisbollah.