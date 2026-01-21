Aktuelle Seite: Home > Politik > Erste Anhörungen im Corona-U-Ausschuss
Was könnte man besser machen?

Erste Anhörungen im Corona-U-Ausschuss

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 19:06 Uhr
Weltblutkrebstag am 28. Mai
APA/APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Der „Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen der Jahre 2020–2023 und Feststellung der Verantwortlichkeiten“ hat in seiner heutigen Sitzung mit den Arbeiten am Themenblock Sanität/Sanitätswesen begonnen und u.a. Mitglieder von Corona-Ausschüssen aus Niederösterreich und Thüringen sowie Vertreter:innen des Südtiroler Gesundheitswesens angehört.

Am heutigen Mittwoch (21. Jänner) ist der Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen der Jahre 2020–2023 und Feststellung der Verantwortlichkeiten des Südtiroler Landtages unter dem Vorsitz von Brigitte Foppa zusammengetreten.

„Wir haben uns heute in die Rolle der Lernenden begeben und uns am Vormittag angehört, wie andere Untersuchungsausschüsse gearbeitet haben oder arbeiten“, sagte Foppa. Zunächst habe der Landtagsabgeordnete Franz Ploner von den Arbeiten des von ihm geleiteten U-Ausschusses zu den Schutzmasken berichtet, der Ausschuss hat von Mai 2020 bis Juni 2021 gearbeitet. „Also mitten im Geschehen. Der Kollege Ploner hat die schwierige Situation damals geschildert – im Ausschuss und in der Gesellschaft. Es gab ein großes Ringen, auch um den Ausschuss bis zum Ende zu bringen“, so Foppa.

Einblicke in die Tätigkeit der Corona-Evaluierungskommission der Landesregierung Niederösterreich hat dann deren Mitglied Otto Huber gegeben. „Der niederösterreichische U-Ausschuss hat seine Arbeit bereits abgeschlossen und war völlig anders als es unserer ist: Zwei Experten, die von der Landesregierung eingesetzt worden waren, haben Berichte, Studien und Materialien zusammengetragen“, fasste Foppa zusammen. Kommissionsmitglied Huber habe über die Ergebnisse informiert, die vom Landtag Niederösterreich zur Kenntnis genommen worden seien. Als Beispiele für aus heutiger Sicht problematische politische Entscheidungen habe Huber die Teststrategie genannt, die auf Massen- statt Risikogruppentestungen gesetzt hat, oder die Schulschließungen, die bei Kindern und Jugendlichen große Spuren hinterlassen haben, so Foppa.

Anschließend erläuterte Lena Sanye Gungör die von ihr geleitete und koordinierte parlamentarische Untersuchung der Corona-Maßnahmen in Thüringen. „Diese Art der Aufarbeitung ist eher mit unserem Untersuchungsausschuss vergleichbar, handelt es sich doch um einen klassischen parlamentarischen Ausschuss, der sich mit einer breiten Palette von Themen befasst“, führte Foppa aus und ergänzte, dass vom Thüringer Ausschuss noch keine Ergebnisse vorliegen. „Für uns”, betonte Foppa, „besonders interessant ist etwa der Bereich der Demokratie: Parlamente, die kaum mehr zusammengetreten sind, Versammlungsverbote, Partizipation, die aufgrund der Notlage stark eingeschränkt war.“

Im Rahmen der Anhörung am Vormittag habe man gesehen, so Ausschussvorsitzende Foppa, „in welch unterschiedlichen Kontexten gearbeitet wird, etwa in Bezug auf den Faktor Zeit: Zehn Wochen hat der Ausschuss in Niederösterreich gearbeitet, fünf Jahre hat sich der Ausschuss in Thüringen gegeben – wir sind irgendwo dazwischen. Unser Motto kann sein: Lernen, um zu verstehen, vielleicht auch um zu verzeihen.“

Am Nachmittag wurden die Anhörungen mit Landesrat Hubert Messner, Elisabetta Pagani, Leiterin des SARS-CoV-2-Test- und Sequenzierungslabors, sowie Josef Widmann, dem Sanitätsdirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebs, fortgesetzt.

„Wir haben uns u.a. mit den Erkenntnissen befasst, damit, was man besser machen könnte“, sagte Foppa. So habe Landesrat Messner unterstrichen, dass man in Zukunft auf Ausnahmesituationen besser vorbereitet sein müsse, insbesondere im Territorium. Dies solle auf Grundlage von Prävention und dem neuen Pandemieplan des Landes gelingen. „Der Landesrat war auch selbstkritisch und meinte: ‚Wir haben nicht alles gut gemacht und wir müssen Fehleinschätzungen zugeben.‘ Er hat zudem darauf hingewiesen, dass man sich angesichts der Notlage während der Pandemie vielleicht zu stark auf das Medizinische konzentriert habe, und dabei wirtschaftliche und soziale Aspekte – beispielsweise die Auswirkungen der Maßnahmen auf Kinder – zu wenig berücksichtigt habe”, berichtete Foppa weiter.

Laborleiterin Pagani habe dargelegt, dass ein besseres Datenverarbeitungssystem sehr geholfen hätte. „Es braucht also ein großes Augenmerk auf eine gute Digitalisierung – eine Einschätzung, die auch Landesrat Messner teilt“, hob Foppa hervor. Sanitätsdirektor Widmann dagegen habe u.a. die Wichtigkeit der Kommunikation in Krisenzeiten bestätigt.

„Wir haben heute gesehen, dass eine gemeinsame Reflexion wesentlich ist, ebenso wie das Erkennen von gemachten Fehlern – dann können Dinge in Zukunft besser gemacht werden“, schließt Ausschussvorsitzende Foppa.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Kommentare
84
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Kommentare
40
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Kommentare
33
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Klare Abfuhr für Trump
Kommentare
23
Klare Abfuhr für Trump
“Wetten, dass..?”-Gerücht um Kaulitz-Zwillinge
Kommentare
21
“Wetten, dass..?”-Gerücht um Kaulitz-Zwillinge
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 