Erste Zuweisungen an Kultureinrichtungen gutgeheißen

Von: mk

Bozen – Das Land unterstützt die Kultur, unter anderem mit Zuweisungen an unterschiedliche Kultureinrichtungen. Auf Vorschlag von Landesrat Philipp Achammer hat die Landesregierung am 28. Jänner Geldmittel von insgesamt 6,95 Millionen Euro für den Kulturbereich gutgeheißen.

Man fördere damit lokale Kulturarbeit, sagt Landesrat Achammer. „Unsere Kulturlandschaft ist bunt und vielfältig und spiegelt damit unsere Gesellschaft gut wider. Investitionen in die Kultur sind somit auch Investitionen in unsere Gesellschaft, in unser Zusammenleben, in unsere Gemeinschaft“, ist der Landesrat überzeugt.

Von den fast sieben Millionen Euro kommt ein Großteil der Stiftung Museion und dem Museum für moderne und zeitgenössische Kunst zugute. Mit 85.000 Euro werden Investitionsausgaben für Kunstankäufe unterstützt, 3,06 Millionen Euro kommen der Umsetzung des Tätigkeitsprogrammes zugute. Das Museion feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen und will dafür unter anderem im Rahmen der Museion Academy erforschen, wie eigene Projekte sich auf Besucherinnen und Besucher, Künstlerinnen und Künstler sowie auf die Gemeinschaft auswirken. Dabei wird auch die Partnerschaft mit der Freien Universität Bozen verstärkt, unter anderem durch den Masterstudiengang Future of Art Museums (FOAM).

Geldmittel werden auch den Vereinigten Bühnen Bozen (1,93 Millionen Euro), der Stiftung Stadttheater und Konzerthaus Bozen (1,15 Millionen Euro), dem Euregio-Kulturzentrum Gustav Mahler in Toblach (435.400 Euro) und dem Meraner Stadttheater- und Kurhausverein (280.500 Euro) bereitgestellt.