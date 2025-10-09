„Es ist ein Machtkampf, aber es besteht die Gefahr einer Eskalation“

Von: ka

Washington/Kiew/Moskau – Wenn sich US-Präsident Donald Trump nicht noch einmal anders entscheidet, könnte die leidgeplagte Ukraine bald US-Marschflugkörper vom Typ Tomahawk erhalten. „Mit diesen Raketen könnten wichtige russische Ziele weit hinter der Front ausgeschaltet werden“, erklärt Analyst William Alberque gegenüber Fanpage.it.

Ihr Einsatz erfordert jedoch amerikanische Abschussplattformen und Geheimdienstinformationen, fügt Pavel Podvig von Russian Forces hinzu. Dies würde bedeuten, dass die USA tief in den Konflikt hineingezogen würden, was nicht nur zu einem endgültigen Bruch mit Moskau, sondern auch zu einer schweren Eskalation des Krieges führen könnte. „Diesmal könnte die russische Antwort wirklich nuklear sein“, warnt der ehemalige Oberst Khodarenok. Werden die USA und ihre Verbündeten dieses Risiko eingehen oder werden die Tomahawk-Raketen wieder sang- und klanglos von der Bühne verschwinden?

Die Experten sind sich einig, dass sie keine „Game Changer“ sind. Aber wenn sie in ausreichender Anzahl geliefert würden, könnten sie die Karten im Ukraine-Krieg neu mischen und Russland vielleicht sogar zu Verhandlungen zwingen. „Es sind zwar alte, aber mächtige Waffen, die eine Bedrohung darstellen, auch wenn sie das Kräfteverhältnis vor Ort nicht verändern würden. Sicherlich würde eine Lieferung von Tomahawks an die Ukraine eine Verbesserung unserer Beziehungen zu den USA ausschließen“, so die Botschaft aus Moskau.

Es geht um die BGM-109 Tomahawk. Diese Langstrecken-Unterschall-Marschflugrakete wird in verschiedenen Versionen hergestellt und kann Ziele in einer Entfernung von über 1.600 Kilometern präzise treffen. Der US-Marschflugkörper kam seit 1983 in vielen Konflikten zum Einsatz und kann mit konventionellen oder nuklearen Sprengköpfen bestückt werden.

Donald Trump entscheidet derzeit, ob er der Ukraine Tomahawks zur Verfügung stellen wird. Er möchte zunächst wissen, „wie sie eingesetzt werden”. Von seiner Entscheidung kann eine Stärkung der Widerstandskraft der Ukraine oder eine unkontrollierbare Eskalation abhängen. Auf dem Spiel steht die pragmatische Wende, die der US-Präsident zu Beginn seiner Amtszeit gegenüber Russland angestrebt hat. Dieses umstrittene „Entgegenkommen” hat zwar nicht dazu beigetragen, den Krieg zu beenden, aber es hat zumindest einige Hoffnung auf Friedensverhandlungen geweckt.

„Auch wenn von ihnen keine nukleare Bedrohung ausgeht, sind die neuen Raketen beängstigend. Ihre konventionellen Sprengköpfe enthalten jeweils mehr als 450 Kilogramm Sprengstoff. Die Träger fliegen mit der Geschwindigkeit eines Verkehrsflugzeugs, jedoch in einer Höhe von weniger als 200 Metern. Radargestützte Abwehrsysteme können die Tomahawks erst in einer Entfernung von etwa 16 bis 17 Kilometern erkennen. Sie müssen jedoch sofort neutralisiert werden, in der Regel mit zwei Boden-Luft-Raketen. Das Zeitfenster für einen Abschuss ist extrem klein. Es ist also schwierig, sie abzufangen und abzuschießen. Von der Version mit einer Reichweite von 1.600 Kilometern hätten die Russen viel zu befürchten. Die Ukrainer hätten alle russischen Kriegsschiffe im Visier und von ihrem Territorium aus könnten viele russische Ziele präzise getroffen werden”, argumentiert William Alberque.

Mikhail Khodarenok, ein ehemaliger Oberst im Generalstab der russischen Armee, kommt zu ähnlichen Schlüssen: In einer militärischen Analyse schreibt er, dass die Tomahawks angesichts ihrer Reichweite, Präzision und ihres 450-Kilogramm-Sprengkopfes mit erheblicher Zerstörungskraft gegen „wichtige Ziele“ eingesetzt würden.

Experten in Westeuropa und Russland betrachten den möglichen Einsatz von Tomahawk-Raketen nicht als „Game Changer“, sind sich aber über deren Zerstörungskraft einig. Doch die Lieferung von Tomahawks ist mit vielen Tücken verbunden. „Die einzige Bodenabschussplattform für Tomahawk-Raketen ist das Typhon-System, über das selbst die Vereinigten Staaten nur in begrenzter Stückzahl verfügen“, erklärt Pavel Podvig, Direktor von Russian Forces, gegenüber Fanpage.it.

„Die betreffenden Raketen werden vor allem von speziell ausgerüsteten Schiffen, U-Booten und Flugzeugen eingesetzt, über die Kiew nicht verfügt. Daher müssten die Amerikaner auch die Typhon-Abschussrampen, das Personal für deren Bedienung und die Geheimdienstdaten zur Steuerung der Raketen bereitstellen. Das würde bedeuten, dass die USA tief in den Konflikt hineingezogen würden – eine Verpflichtung, die weit über simple Waffenlieferungen hinausgeht. Ein möglicher Kompromiss könnte die Lieferung von Tomahawks mit einer Reichweite von maximal 300 Meilen, also rund 482 Kilometern, sein“, zeigt sich der Experte für Waffen und Nuklearträger skeptisch.

Und wie würde Russland antworten? Angesichts der neuen Waffe der Ukraine sollte Russland laut Khodarenok zunächst mit allen Mitteln gegen die höchsten Kommandostellen in Kiew vorgehen. Sollte dies nicht ausreichen, um die Tomahawks zurückzuziehen, würde man zu einem „Demonstrationsschlag” übergehen. Dieser könnte nuklear sein, indem eine Bombe auf ein unbewohntes Gebiet abgeworfen wird. Damit würde Russland seine Fähigkeit und Präzision beim Einsatz einer sehr mächtigen Waffe unter Beweis stellen. Tatsächlich sieht die Nukleardoktrin Moskaus dies vor, wenn die Existenz des Staates bedroht ist. Dies gilt auch dann, wenn der Staat mit konventionellen Waffen angegriffen wird.

Aber könnte es wirklich so enden? „Das wird nicht passieren. Eine solche Option würde nur im sehr unwahrscheinlichen Fall eines ukrainischen Angriffs auf ein Atomwaffenlager oder das NC3I (Nuclear Command, Control, Communications, and Intelligence: Das Kommandozentrum der Nuklearstreitkräfte, Anm. d. Red.) in Betracht gezogen werden“, antwortet William Alberque. Vielmehr, so Alberque, würde die Antwort eine Eskalationsdrohung sein, begleitet vom Einsatz von Mittelstreckenraketen (IRBM) wie der Oreshnik. Diese Waffe wurde von Russland bereits eingesetzt.

Laut Oberst Khodarenok würde es eine „Eskalation der US-Beteiligung am Krieg“ bedeuten, wenn die Amerikaner neben den Typhon-Plattformen und den Spezialisten für das Abschusssystem auch alle für den Einsatz der Tomahawks erforderlichen Geheimdienstdaten an Kiew weitergeben müssten. Er fügte hinzu, dass dies alle verbleibenden Hemmnisse für die russische Militär- und Politikführung hinsichtlich des Einsatzes von „Spezialwaffen“ im Konfliktgebiet beseitigen würde.

Die Analyse des ehemaligen russischen Obersts, der sich manchmal kritisch über die Art und Weise äußert, wie der Kreml den Krieg führt, spiegelt die üblichen Drohungen Moskaus wider, die erfolgen, wenn die Ukraine moderne Waffensysteme erhält. Bislang blieb eine Antwort aus, doch diesmal könnte sich der Kreml allein schon aus innenpolitischen Gründen zu einer „angemessenen Antwort“ gezwungen sehen.

In jedem Fall würden die Tomahawks den mit der Präsidentschaft Trumps eingeleiteten Prozess der Normalisierung der Beziehungen zum Kreml zunichte machen und damit auch jede verbleibende Hoffnung auf einen neuen Vermittlungsversuch der Amerikaner in der Ukraine im Keim ersticken. Nicht, dass die bisherigen Versuche erfolgreich gewesen wären, aber die letzten Chancen auf ein baldiges Kriegsende würden damit verschwinden.