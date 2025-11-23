Aktuelle Seite: Home > Politik > Essensbote bei Unfall mit Sasa-Bus verletzt
Unfall in Bozen

Essensbote bei Unfall mit Sasa-Bus verletzt

Sonntag, 23. November 2025 | 15:42 Uhr
Stadtpolizei bozen Polizia-Municipale_reference
Gemeinde Bozen
Von: luk

Bozen – In Bozen ist am Samstagabend ein Fahrradkurier bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Mann war auf Höhe des Kreuzungsbereichs in der Italienallee mit der Horazstraße unterwegs, als er mit einem Linienbus der Sasa kollidierte.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Essensbote versucht haben, nach links in die Horazstraße abzubiegen, ohne den von hinten herannahenden Bus zu bemerken. Die Busfahrerin gab laut Alto Adige an, der Mann sei plötzlich seitlich vor ihr aufgetaucht. Sie habe nicht mehr ausweichen können.

Durch den Aufprall wurde der Radfahrer zu Boden geschleudert. Er blieb während der Erstversorgung bei Bewusstsein, musste aber mit Verdacht auf eine Beinfraktur per Rettungswagen ins Bozner Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Stadtpolizei war vor Ort, sicherte die Unfallstelle und nahm die Ermittlungen zur genauen Rekonstruktion des Hergangs auf.

Bezirk: Bozen

