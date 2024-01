Essstörungen: Beschlussantrag auch für Wiederherstellung gestrichener Finanzierung

Rom – “Die Autonomiegruppe im Senat hat einen Beschlussantrag eingebracht, um die Regierung zu verpflichten, eine ernsthafte Politik gegen Essstörungen durchzuführen, angefangen mit der erneuten Finanzierung des 25 Millionen Euro Fonds, der mit dem letzten Haushaltsgesetz gestrichen wurde.” Das erklärt die Vorsitzende der Autonomiegruppe im Senat, Julia Unterberger, in einer Mitteilung.

“Mit dem von Julia Unterberger erst unterzeichneten Beschlussantrag, der auch von Senatorin Elena Cattaneo und den Senatoren Patton, Spagnolli und Durnwalder unterschrieben wurde, wird die Regierung aufgefordert, einen systematischen Ansatz zur Bekämpfung einer Krankheit zu verfolgen, die in besorgniserregender Weise auf dem Vormarsch ist: Aufklärungskurse in den Schulen, Bekämpfung von Darstellungen unrealistischer und übertrieben dünner Frauenkörper in den Medien, ein Plan zur Stärkung des Netzes der sozialen und gesundheitlichen Unterstützung. Und vor allem die Refinanzierung des 25-Millionen-Fonds, der auf unerklärliche Weise gestrichen wurde und die wenigen spezialisierten Einrichtungen des Landes in eine schwierige Lage gebracht hat. Wir dürfen nicht vergessen”, so die SVP-Senatorin abschließend, “dass in Italien drei Millionen Menschen, meist Mädchen, an Essstörungen leiden. Dies sind alarmierende und ständig wachsende Zahlen, die ein starkes Engagement für die Prävention und die Unterstützung der Betroffenen und ihrer Familien erfordern.“