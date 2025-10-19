Aktuelle Seite: Home > Politik > EU-Außenminister tagen zu Ukraine und Nahost
EU-Außenminister tagen zu Ukraine und Nahost

Sonntag, 19. Oktober 2025 | 22:32 Uhr
Sepp Schellhorn vertritt Außenministerin Meinl-Reisinger
APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: apa

Im Zentrum des Treffens der EU-Außenministerinnen und -minister am Montag in Luxemburg stehen die Lage in der Ukraine und Nahost. Wie das Außenministerium der APA Samstagfrüh mitteilte, wird Wien dem 19. Sanktionspaket gegen Russland zustimmen. Neben der Ukraine wird in Luxemburg auch die Lage in Nahost Thema sein, Sanktionen gegen Israel stehen im Raum. Wien wird am Montag durch Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS) vertreten.

Diskutieren werden die Außenminister auch über den Vorschlag der EU-Kommission, eingefrorenes russisches Geld zur Finanzierung eines neuen Kredits in Höhe von 140 Milliarden Euro für die Ukraine zu verwenden. Großes Thema wird auch die Waffenruhe in Nahost und weitere Friedensbemühungen sein. Die von der EU-Kommission vor der Waffenruhe vorgeschlagenen Sanktionen gegen Israel werden von den Ministern ohne Entscheidungen beraten werden.

