EU-Chefdiplomatin fordert “maximalen Druck auf Russland”

Von: APA/dpa

Im Zentrum des Treffens der EU-Außenministerinnen und -minister am Montag in Luxemburg stehen wieder die Lage in der Ukraine, in Nahost, Afrika und am Westbalkan. EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas fordert “maximalen Druck auf Russland” und eine noch stärkere Unterstützung der Ukraine von Seiten der EU, um den Krieg zu beenden. Sie begrüße die Vorschläge des wohl künftigen deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz, Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine zu liefern.

Auch der niederländische Außenminister Caspar Veldkamp zeigt sich offen: Er halte es für sehr wichtig, wenn Deutschland Taurus-Marschflugkörper liefere. “Ich denke, das wäre ein ganz wichtiges Signal, wie Europa in dieser Situation steht.” Sein polnischer Amtskollege Radoslaw Sikorski nannte Merz’ Angebot ebenso “sehr gut”.

Tags zuvor hatte der CDU-Vorsitzende in der ARD gesagt: “Nicht, dass wir selbst in diesen Krieg eingreifen, sondern dass wir die ukrainische Armee mit solchen Waffen ausrüsten.” Merz ergänzte auf Nachfrage, er habe immer gesagt, dass er das nur in Abstimmung mit den europäischen Partnern tun würde. In seiner Zeit als Oppositionspolitiker hatte Merz sich offen für eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine gezeigt.

Kallas: “Es braucht zwei, um Frieden zu wollen”

Nach einem Monat, in dem die Ukraine einem bedingungslosen Waffenstillstand zugestimmt hatte, sei dies von russischer Seite noch nicht geschehen, sagte Kallas. “Es braucht zwei, um Frieden zu wollen, aber nur einen, um Krieg zu wollen”, mahnte Kallas. Die Estin sprach nach dem russischen Raketenangriff auf das ukrainische Sumy am Wochenende, bei denen über 30 Zivilisten getötet wurden, von den “tödlichsten Angriffen”. Das Treffen unter ihrem Vorsitz startete Montag früh offiziell mit einem Austausch mit dem ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha per Videokonferenz.

Auch Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) sprach vom “brutalen Angriff gestern in der Ukraine, der aufs Schärfste verurteilt wurde”. Nun sei es über einen Monat her, dass die Ukraine sich in Jeddah zu einem umfassenden Waffenstillstand bereit gezeigt habe. Der Ball liege seitdem bei Russland; dieses setze aber “in einer ungeachteten Brutalität den Krieg” fort. Die Entwicklungen zeigten, dass Moskau diese Zeit nur nutze, um weitere militärische Fortschritte zu machen. Das sollte “auch für die USA klar sein”, die eine Vermittlerrolle einnehmen wollen. “Wir wollen einen Frieden, aber nicht einen Diktatfrieden”, bekräftigte sie.

Westbalkan im Fokus

Am Sonntagabend fand ein informelles Arbeitsessen zum Westbalkan mit den Amtskollegen statt. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) betonte vor dem Treffen, die Integration der Westbalkanländer sei gerade jetzt wichtig: Die Stabilität am Westbalkan sei ursächlich für die Sicherheit in Österreich und Europa.

Meinl-Reisinger bekräftigte, Österreich setze sich seit jeher für ein Vorantreiben der Integration der Westbalkanländer ein. Dies sei gerade jetzt wichtig: “Angesichts der geopolitischen Lage dürfen wir uns kein Vakuum leisten”, warnte sie. Die EU müsse klarmachen: “Wir wollen eine europäische Perspektive für den Westbalkan, wir sind hier bereit zu liefern.” Es müsse im Sinne einer graduellen Integration aber auch Fortschritte von Seiten der Länder des Westbalkan geben.

Sanktionen gegen Dodik Thema

Österreich und Deutschland hatten gegen den prorussischen Präsidenten des serbischen Landesteils von Bosnien-Herzegowina, Milorad Dodik, und zwei seiner engsten Mitarbeiter vorige Woche Einreisebeschränkungen verhängt. Als Gründe wurden andauernde Verstöße gegen die verfassungsmäßige Ordnung in dem Balkanstaat genannt. Gemeinsame EU-Sanktionen wurden bisher durch ein Veto Ungarns verhindert. Meinl-Reisinger sagte es sei “wichtig, dass hier die Europäische Union und ihre Länder Einigkeit zeigen und klar sagen, da sind viele rote Linien überschritten”.

Die verfassungswidrigen Aktivitäten von Dodik würden auch die eigene serbische Bevölkerung im Land betreffen, so die Außenministerin. Das gefährde “die fragile Sicherheitslage dort” und auch den Weg Bosniens in die EU. Sie betonte, auf dem Weg in die EU müsse Bosnien nun liefern, und eine handlungsfähige Regierung haben, damit die nötigen Gesetze auf den Weg gebracht und ein Chefverhandler nominiert werden könne. Am Westbalkan sehe sie “zunehmende Spannungen”, erklärte auch EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. “Der Erweiterungsprozess muss auf jeden Fall vorangetrieben werden. Wir brauchen hier Erfolgsgeschichten”, betonte sie.

Wien biete sich für Iran-Verhandlungen an

Zu den Gesprächen zwischen den USA und Iran über dessen Atomprogramm sagte die österreichische Außenministerin, sie begrüße es “sehr, dass es wieder diplomatische Versuche gibt, wieder zu einem Abkommen zu kommen”. In Wien haben die Verhandlungen für das letzte Abkommen stattgefunden, “und das aus gutem Grund: weil wir Brücken zu beiden Gesprächspartnern haben, und weil die IAEA in Wien angesiedelt ist.” Wien biete sich “selbstverständlich” als Austragungsort an, “das wissen auch die Gesprächspartner. Der Ball ist bei ihnen.”

Diskutiert wird auch die aktuelle Lage in Nahost und Syrien. Deutschlands noch amtsführende Außenministerin Annalena Baerbock betonte anlässlich ihrer letzten Teilnahme an einem EU-Außenministertreffen, wie wichtig ein “gemeinsamer europäischer Takt” sei. Sie erinnerte erneut an die “katastrophale humanitäre Lage in Gaza” und appellierte erneut für einen Waffenstillstand. Die Menschen in Gaza wollten ein “Ende des terroristischen Terrors der Hamas”. Sie appellierte daher an einen “Aufbau ohne die Hamas”. Im Anschluss des Rates findet der hochrangige Dialog zwischen der EU und der Palästinensischen Behörde statt.