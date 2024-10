EU-Parlament stimmt für 35-Mrd.-Euro-Kredit an Ukraine

Von: apa

Die Abgeordneten des Europaparlaments haben in Straßburg mit großer Mehrheit einem geplanten bis zu 35-Milliarden-Euro-schweren EU-Kredit für die Ukraine zugestimmt. Dieser ist Teil eines von den G7-Staaten angekündigten 50-Mrd.-Dollar-Kredits (rund 45 Mrd. Euro), der mit den Einkommen aus eingefrorenen russischen Zentralbankvermögen zurückgezahlt werden soll. Von 635 teilnehmenden EU-Abgeordneten stimmten 518 dafür, 56 dagegen und 61 enthielten sich.

Die EU-Staaten unterstützen den Kredit und sollen das entsprechende Gesetz nun bald in einer schriftlichen Prozedur formal absegnen, geht aus einer Aussendung des EU-Parlamentes hervor. Das Geld solle dann bis Ende 2025 an die Ukraine ausgezahlt werden und sei an die Kondition gebunden, dass die Ukraine unter anderem “demokratische Mechanismen aufrecht erhält” und “Menschenrecht respektiert”.

Die sieben großen westlichen Industriestaaten (G7) hatten bei ihrem Gipfel im Juni die neuen Finanzhilfen für Kiew beschlossen. Ursprünglich war vorgesehen, dass die EU und die USA den G7-Kredit mit jeweils 20 Mrd. Dollar unterstützen. Die USA fordern aber, dass dafür das EU-Sanktionsregime so geändert wird, dass die russischen Vermögen für längere Zeit gesichert eingefroren bleiben. Aktuell müssen die Sanktionen alle sechs Monate erneuert werden und Ungarn blockiert eine Änderung des Sanktionsregimes. Sollten sich die USA in Zukunft an der Finanzhilfe beteiligen, könnte der EU-Anteil wieder auf 20 Mrd. Euro sinken.

Der grüne EU-Delegationsleiter Thomas Waitz begrüßt die Zustimmung für neue Ukraine-Hilfsinstrumente: “Die Finanzierung der Ukraine-Hilfe durch Übergewinne der eingefrorenen russischen Vermögenswerte ist wichtig. Damit ist eine Finanzierung zur Überbrückung des Winters abgesichert.” Auch NEOS-EU-Abgeordnete Anna Stürgkh betonte am Dienstag in einem Pressegespräch, es sei “dringend an der Zeit”, der Ukraine zu helfen. Der Winter komme, “es wird immer kälter”.