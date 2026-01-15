Aktuelle Seite: Home > Politik > EU-Parlamentspräsidentin Metsola bei Kanzler Stocker
EU-Parlamentspräsidentin Metsola zu Arbeitsbesuch in Wien

EU-Parlamentspräsidentin Metsola bei Kanzler Stocker

Donnerstag, 15. Januar 2026 | 21:30 Uhr
EU-Parlamentspräsidentin Metsola zu Arbeitsbesuch in Wien
APA/APA/AFP/FREDERICK FLORIN
Von: apa

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola kommt am Freitag zu einem Arbeitsbesuch nach Wien. Sie trifft unter anderem mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zu einem Arbeitsgespräch zusammen. Themen sind nach Angaben aus dem Bundeskanzleramt die Wettbewerbsfähigkeit, das kommende EU-Mehrjahresbudget, die EU-Erweiterung und die geopolitische Entwicklung.

Die EU-Parlamentspräsidentin führt außerdem Arbeitsgespräche mit Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) und Bundesratspräsident Markus Stotter (ÖVP). Studierenden der Wirtschaftsuniversität Wien stellt sich Metsola am Freitagvormittag einer Diskussion zu aktuellen Fragen.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

