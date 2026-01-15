Aktuelle Seite: Home > Politik > Landesrätin Mair begrüßt geplantes Sicherheitspaket der Regierung Meloni
Vorstoß aus Rom

Landesrätin Mair begrüßt geplantes Sicherheitspaket der Regierung Meloni

Donnerstag, 15. Januar 2026 | 18:42 Uhr
Ulli Mair Landesrätin
LPA/Fabio Brucculeri
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Landesrätin Ulli Mair begrüßt das geplante neue Sicherheitspaket der italienischen Regierung. Die vorgesehenen Verschärfungen, unter anderem in den Bereichen Migration und Abschiebungen, Jugendkriminalität und Messergewalt, seien eine notwendige und richtige Antwort auf die Probleme der öffentlichen Sicherheit.

„Nach dem im vergangenen Sommer in Kraft getretenen ‚Decreto Sicurezza‘ setzt die Regierung in Rom nun den nächsten richtigen Vorstoß, um Gesetze an die Herausforderungen bei der öffentlichen Sicherheit anzupassen“, heißt es in einer Aussendung der freiheitlichen Landesrätin.

„Allen voran zu begrüßen sind die neuen Maßnahmen im Kampf gegen illegale Migration und deren Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit. Die geplanten Bestimmungen für schnellere und vereinfachte Abschiebungen sowie die Möglichkeit, die Durchfahrt von NGO-Schiffen im Mittelmeer bei Gefährdung der öffentlichen Ordnung zeitweise zu untersagen, sind ein weiterer wichtiger Schritt hin zu einer Rückkehr zu Rechtstaatlichkeit und Ordnung“, so Mair.

Als weitere zentrale Neuerung nennt Mair die geplanten Strafverschärfungen im Bereich der Messerkriminalität, insbesondere bei Minderjährigen. „Die Zahl der Gewaltvorfälle unter Einsatz von Stichwaffen ist in den letzten Jahren massiv angestiegen, und es ist höchste Zeit, diesem Trend mit neuen gesetzlichen Mitteln wieder umzukehren. Auch die erweiterten Möglichkeiten, Minderjährige zu kontrollieren und Eltern bzw. Erziehungsberechtigte bei fehlender Aufsicht stärker in die Verantwortung zu nehmen, sind wichtige Akzente im Kampf gegen Jugendkriminalität und Baby-Gangs. Ich sehe hierin ein deutliches Problembewusstsein und folgerichtiges Handeln seitens der italienischen Regierung“, so die Landesrätin.

Ebenso unterstützenswert seien laut Mair die geplanten Maßnahmen zur Stärkung der öffentlichen Ordnung, etwa durch die Einführung von sogenannter „roter Zonen“ in besonders kriminalitätsbelasteten Orten sowie Erleichterungen bei Kontrollen und Durchsuchungen in den Nachtstunden. Viele weitere Initiativen, wie unter anderem die verstärkte Sicherheit an Bahnhöfen oder die Verschärfung der Strafen für Personen, die polizeiliche Anhalteaufforderungen missachten, ergänzten das Paket sinnvoll.

„Wir freuen uns in Südtirol über jeden zusätzlichen Handlungshebel, den Justiz und Ordnungskräfte vom Gesetzgeber erhalten, um die öffentliche Sicherheit wirksam zu schützen. Es ist zu wünschen, dass die geplanten Maßnahmen rasch in Kraft treten und schon bald zum Schutz der Bürger vor Kriminalität beitragen“, so Ulli Mair.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
Kommentare
77
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Kommentare
48
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
45
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
SPID wird kostenpflichtig: Menschen fühlen sich in der Falle
Kommentare
45
SPID wird kostenpflichtig: Menschen fühlen sich in der Falle
Perverse “Ausbildung” zum Frauenschläger
Kommentare
31
Perverse “Ausbildung” zum Frauenschläger
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 