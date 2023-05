Euregio-Campus Innsbruck: Anmeldungen für Studienjahr 2023/24 laufen

Das neue Studierendenheim am Schlachthof in Innsbruck bietet vorrangig Personen aus der Euregio 72 Plätze in 25 Wohneinheiten. Anmeldungen für das kommende Studienjahr sind ab sofort möglich. (Foto: Land Tirol/Krepper)

Innsbruck – Das neue Studierendenheim am Schlachthof in Innsbruck bietet vorrangig Personen aus der Euregio 72 Plätze in 25 Wohneinheiten. Anmeldungen für das kommende Studienjahr sind ab sofort möglich.

Im Herbst des Vorjahres haben die ersten jungen Menschen den neuen Euregio-Campus am Schlachthof in Innsbruck bezogen. Er verfügt über 25 großzügige Wohneinheiten für insgesamt 72 Studierende und junge Menschen in Ausbildung. Vorrangig werden die Plätze an volljährige Personen aus der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino vergeben, die seit mindestens fünf Jahren in einem Euregio-Landesteil ansässig sind und in Innsbruck und Umgebung studieren oder eine Berufsausbildung absolvieren. Nun laufen bereits die Einschreibungen für das kommende Studienjahr 2023/24: Anmeldungen sind über die Akademikerhilfe als Campus-Betreiberin unter www.akademikerhilfe.at möglich.

Voll ausgestattete Zweier- bis Vierer-WGs

Der Euregio-Campus bietet möblierte Wohngemeinschaften samt Gemeinschaftsräumen in den Eckhäusern Erzherzog-Eugen-Straße 25 und 39 sowie der Schlachthofgasse 14. Aufgeteilt sind diese auf Zwei- sowie Drei-Zimmerwohnungen und eine Vier-Zimmerwohnung. Die Einzelzimmer sind zwischen 14 und 24 Quadratmeter groß und mit Bett, Schrank, Regal, Schreibtisch und Bürostuhl ausgestattet. Darüber hinaus verfügen die Wohngemeinschaften über Küchen, Bäder sowie Vorzimmer und sind mit einer Wohnraumbelüftung, WLAN und Kellerabteil versehen. Das Entgelt bewegt sich für Auszubildende aus der Euregio je nach Zimmergröße zwischen 415 und 435 Euro. Hinzu kommen die Kosten für den Individualstrom und die Reinigungskosten.

Ganzjähriges Euregio-Programm

Das Land Tirol (für die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino), die Landesgedächtnisstiftung sowie der Verein “Südtiroler StudentInnenheim Anton Zelger” mit Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse sind Projektpartner der Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG) und leisteten für die Umsetzung des Euregio-Campus einmalige Finanzierungsbeiträge im Ausmaß von insgesamt 400.000 Euro. Das ganze Studienjahr über unterstützt das Team der Euregio den Euregio-Campus mit einem Informations- und Kulturveranstaltungsangebot. So erhalten die Campus-Bewohnenden mit eigenen Euregio-Events und einer Bildungsfahrt auf freiwilliger Basis einen Einblick in die vielfältigen Projekte der Euregio.