Euregio-Zugverbindungen im Landtag

Bozen – Ein Antrag der Süd-Tiroler Freiheit zu Euregio-Zugverbindungen wurde heute Vormittag im Landtag debattiert, am Ende aber abgelehnt.

Beschlussantrag Nr. 538/22: Zugverbindungen innerhalb der Europaregion Tirol (eingebracht von den Abg. Knoll und Atz Tammerle am 21.01.2022). Der Landtag wolle beschließen, 1. Der Südtiroler Landtag spricht sich für nächtliche Zugverbindungen zwischen Innsbruck und Bozen aus und beauftragt die Landesregierung, Möglichkeiten für die Umsetzung zu schaffen bzw. zu nutzen. 2. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, im Sinne der in Punkt 1 zu schaffenden bzw. zu nutzenden Möglichkeiten, zeitnah eine Lösung für umsteigefreie nächtliche Zugverbindungen zwischen Innsbruck und Bozen zu finden und dabei auch Zusteigmöglichkeiten zu berücksichtigen.

“Attraktive und gut funktionierende Zugverbindungen sind nicht nur eine gute Möglichkeit, um stressfrei von A nach B zu kommen”, bemerkte Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit), “sie dienen auch dem Klimaschutz, wenn viele Menschen dadurch auf das Auto verzichten können. Deshalb sollte alles darangesetzt werden, um vor allem innerhalb der Europaregion Tirol gut funktionierende Zugverbindungen zu ermöglichen. Leider haben wir noch immer die Situation, dass es keine nächtlichen Zugverbindungen zwischen Innsbruck und Bozen gibt. Der letzte Anschlusszug von Brenner nach Bozen fährt bereits um 21:45 Uhr ab. Danach gibt es keine Möglichkeiten mehr, mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Innsbruck nach Südtirol zu gelangen. Dieses Problem betrifft nicht nur Studenten, grenzüberschreitende Familienkonstellationen oder Beziehungen, sondern auch ältere Personen. Es gäbe mehrere Möglichkeiten für nächtliche Zugverbindungen zwischen Innsbruck und Bozen: durch mehr Anschlusszüge, durch Ausweitung von bestehenden Zugverbindungen, durch Einbindung anderer Eisenbahngesellschaften (z.B. ÖBB-Nightjet).” Knoll wies auch auf das Problem des Umstiegs am Brenner hin, der technisch nicht nötig wäre.

Alessandro Urzì (Fratelli d’Italia) wies Knoll darauf hin, dass der korrekte Name “Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino” laute. Mit dem verkürzten Namen verletze Knoll die Sensibilität anderer Abgeordneter. Direktverbindungen würden derzeit durch technische Bedingungen und die Reglementierungen für den Bahnverkehr eingeschränkt, aber es sei durchaus zulässig, deren Überwindung zu fordern.

Maria Elisabeth Rieder (Team K) wollte die Aufmerksamkeit auf die Zugverbindungen ins Pustertal und in den Vinschgau lenken, deren Zeiten auch nicht attraktiv seien. Der letzte Zug ins Pustertal starte in Bozen um 20.30 Uhr, und man müsse das Glück haben, in Franzensfeste den Anschluss zu erwischen. Derzeit komme es auch noch wegen des Personalnotstands zu Ausfällen. Rieder plädierte dafür, im Antrag auch die Verbindungen nach Lienz und Mals zu erwähnen.

Rieder habe ihm aus der Seele gesprochen, erklärte Hanspeter Staffler (Grüne). Am Brenner funktioniere es vergleichsweise besser. Wenn es um die Euregio gehe, dann müsse die Verbindung auch bis nach Trient reichen. Das technische Problem des Umstiegs sei schwer zu lösen.

LR Daniel Alfreider berichtete von Fortschritten beim gemeinsamen Ticket für Studenten, das wegen unterschiedlicher Systeme nicht einfach zu lösen gewesen sei – aber es sei gelungen. In Zukunft würden mit einem neuen Ticketsystem in Südtirol weitere Möglichkeiten eröffnet. Absolute Priorität habe derzeit der Pendlerverkehr. Das Bahnsystem sei derzeit am Limit. Nachts seien die Trassen auf der Brennerstrecke wegen Ausbaus nicht befahrbar. Der aktuelle Pendlerzuwachs untertags sei erfreulich, man sei bei 80 Prozent im Vergleich zu 2019. Es gebe nun Investitionen in die Riggertalschleife und in die Linie Bozen-Meran. Bevor man eine neue Verbindung eröffne, werde das Fahrgastpotenzial erhoben. Nachtzüge bräuchten ein großes Einzugsgebiet, deshalb sei man auch mit der DB im Gespräch. Aber die Strecke Bozen-Innsbruck allein wäre als Nachtverbindung eine Fehlinvestition und gehöre nicht zu den Prioritäten.

Sven Knoll wies darauf hin, dass der Vorschlag von der Jugendorganisation seiner Partei stamme, und nahm zur Kenntnis, dass die Jugend nicht zu den Prioritäten gehöre. Von Innsbruck nach München gebe es auch Nachtverbindungen. Natürlich sei ihm auch eine gute Anbindung ins Pustertal und in den Vinschgau wichtig, aber hier gehe es um einen ganz bestimmten und konkreten Vorschlag der Jugend. Wenn es die Verbindung nicht gebe, würden auch die Fahrgastpotenzialerhebungen nichts ergeben. Die Verbindung nach Trient bestehe bereits. Die technischen Probleme ließen sich lösen, es sei eine Frage der Prioritäten.

Der Antrag wurde mit 13 Ja und 18 Nein abgelehnt.