EuregioFamilyPass: Feier zur EU-Auszeichnung im Waaghaus

Bozen – Am Euregio-Sitz im Waaghaus in Bozen gab es heute (24. April) eine Feierstunde zur Auszeichnung der grenzüberschreitenden Initiative EuregioFamilyPass (EFP) mit dem renommierten EU-Preis “RegioStars”.

Heute am Nachmittag (24. April) konnten Familien im Waaghaus in Bozen Workshops besuchen, einen Malworkshop mit Valentina Stecchi oder Clownerie und “We games” mit Sigrid Seeberich. Daneben begeisterte der bekannte Kärtner Puppenspieler Andreas Ulbrich Kinder mit seinem Kasperltheater.

Für Euregio-Generalsekretär Christoph von Ach ein gelungenes EFP-Event: “Der EuregioFamilyPass ist ein herausragendes Beispiel dafür, welchen Mehrwert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit für die Bürgerinnen und Bürger schaffen kann, ganz im Sinne des Südtiroler Präsidentschaftsmottos ‘Grenzen überwinden’. Dies gelte es tagtäglich umzusetzen. Umso mehr sei es eine Freude, gemeinsam mit Familien die Auszeichnung des EuregioFamilyPass durch den RegioStars-Award zu feiern.

EU-Vertreter Tokarski: “Über Grenzen hinweg bewegen”

Im Anschluss an den Familiennachmittag fand ein Netzwerktreffen statt. Unter anderem war der Direktor der EU-Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung (DG Regio), Slawomir Tokarski eigens nach Bozen gekommen, um mit dem EuregioFamilyPass die erfolgreiche Familienkarte für die gesamte Euregio zu würdigen und neben der allgemeinen Anerkennung des Projektes die Kommunikationskampagne mit dem dazugehörigen Video erstmalig vorzustellen. Der EuregioFamilyPass sei eine großartige Initiative, die Familien mit kleinen Kindern einlädt, sich über die Grenzen der Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino hinweg zu bewegen und die Grenzregion mit all ihren kulturellen Schätzen zu entdecken, sagte Tokarski. “Aufgrund ihrer Exzellenz haben wir die Initiative im vergangenen Jahr mit einem Regiostars-Preis in der Kategorie ‘Ein bürgernahes Europa’ ausgezeichnet. In den Grenzregionen ist Europa jeden Tag für die Bürgerinnen und Bürger greifbar, und ich freue mich, heute hier zu sein und diesen einzigartigen Spirit zu erleben”, betonte Tokarski.

Martha Gärber, Direktorin der Landesabteilung Europa, sprach im Anschluss über die vielfältigen Aktivitäten der Euregio im Interreg-Programm.

Seit 2008 verleiht die Generaldirektion Regio jährlich die “RegioStars-Awards” an abgeschlossene EU-finanzierte Projekte, die innovative und inklusive Ansätze im Bereich der regionalen Entwicklung verfolgen. Der EuregioFamilyPass schaffte es im Jahr 2023 als eines von 30 Projekten ins Finale des Regiostars. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im tschechischen Ostrava war der EuregioFamilyPass am 16. November 2023 schließlich mit dem ersten Preis in der Kategorie “Ein bürgernahes Europa” ausgezeichnet worden.