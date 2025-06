Ex-Landesrat Luigi Cigolla ist tot

Von: mk

Bozen –Südtirols Politiklandschaft nimmt Abschied von Luigi Cigolla, der im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Cigolla war eine über drei Legislaturperioden hinweg prägende Persönlichkeit und hatte als Landesrat wichtige Ressorts inne, darunter Wohnbau, Schule und italienische Kultur.

Cigolla, dessen politische Karriere 1993 mit seiner Wahl für die Democrazia Cristiana (DC) begann, wechselte später erfolgreich die politischen Lager. 1998 wurde er über das Centro/UDA gewählt und im Jahr 2003 mit Unione Autonomista. Seine politische Laufbahn endete im Jahr 2008.

Luigi Cigolla hinterlässt seine Ehefrau Rosanna, seine Tochter Elisabetta und zwei Enkelkinder, berichtet Alto Adige online.

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, den 5. Juni, um 10.30 Uhr in Bozen statt. Im Anschluss daran erfolgt die Beisetzung des Leichnams auf dem Friedhof in Oberau.