Ex-Landesrat Otto Saurer ist tot

Bozen – Der ehemalige Landesrat Otto Saurer ist in der Nacht auf Montag im Alter von 76 Jahren im Bozner Krankenhaus gestorben, berichtet Alrto Adige online. Saurer war dort wegen einer schweren Krankheit eingeliefert worden.

Saurer, der im Rahmen seiner politischen Tätigkeit auch Vizelandeshauptmann war, hätte in wenigen Tagen seinen 77. Geburtstag gefeiert.

Saurer wurde am 25. Jänner 1943 in Prad am Stilfser Joch geboren. Von 1969 bis 1974 stand er an der Spitze der Südtiroler Hochschülerschaft in seiner Heimatgemeinde.

Saurer war auch einer der Gründer der SVP-Arbeitnehmer. Von 1984 bis 2008 war er als Landesrat tätig – zuerst unter Landeshauptmann Silvius Magnago und dann unter Luis Durnwalder.

Im Jahr 1996 wurde er mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.