Expats bescheren Präsidentin Sandu Wahlsieg in Moldau

Von: apa

In Moldau ist die zweite Amtszeit der proeuropäischen Staatspräsidentin Maia Sandu in trockenen Tüchern: Nach Auszählung von 99,73 Prozent der bei der Präsidenten-Stichwahl vom Sonntag abgegebenen Stimmen liegt die 52-Jährige mit 55,36 Prozent deutlich in Führung, während ihr prorussischer Herausforderer Alexandr Stoianoglo auf 44,64 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung war am Sonntag bei 54,30 Prozent gelegen. Den Wahlsieg verdankt Sandu hauptsächlich den Auslandsmoldauern.

Mehr als 320.000 Expats waren in der Endrunde des Präsidentenrennens zu den Wahlurnen geeilt, um mit überwältigender Mehrheit für die Amtsinhaberin zu stimmen – eine absolute Rekord-Wahlbeteiligung der moldauischen Diaspora, die sich selbst von Bombendrohungen gegen mehrere Wahllokale im europäischen Ausland nicht abschrecken ließ. Vergleichsweise hatten in der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen noch rund 240.000 Expats ihre Stimme abzugeben. Mehrheitlich für Sandu stimmten zudem die Wählerinnen und Wähler aus Chisinau (57 Prozent) sowie der Stadt Orhei (52 Prozent) – eine Blamage für den umstrittenen Oligarchen und prorussischen Strippenzieher Ilan Shor, als dessen Hochburg Orhei gilt.

Die Präsidentin dankte im Laufe der Nacht auf Montag den Wählern in Allgemeinen und den Auslandsmoldauern im Besonderen – sie alle hätten “Moldau buchstäblich gerettet” und “jenen, die uns in die Knie zwingen wollten, die Stirne gezeigt”. Sie habe nur allzu gut verstanden, dass dieses Zeichen des Vertrauens an “Änderungen” und Reformen geknüpft sei, die die Menschen erwarten würden, und auch die “kritischen Botschaften” vernommen und nachvollzogen, sagte Sandu.

Sie habe zudem die “Schwachstellen” des Wahlverfahrens erkannt, die schnellstmöglich beseitigt werden müssten, um das Land für die Parlamentswahl vom kommenden Jahr vorzubereiten. Darüber hinaus müsse die Regierungsführung verbessert werden, fügte die Präsidentin hinzu, die bereits vor der Stichwahl eine umgehende Regierungsumbildung angekündigt hatte. Nicht zu guter Letzt dankte Sandu auch ihrem prorussischen Gegenkandidaten Alexandr Stoianoglo – sie wisse dessen “Aufruf zur Einheit” zu schätzen.