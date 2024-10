Fast 100 Tote im Gazastreifen bei Angriffen Israels

Nur am Mittwoch

Von: APA/Reuters/dpa

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben von palästinensischen Sanitätern am Mittwoch mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen. Unter den beschossenen Objekten sei auch eine Schule, die vertriebenen Familien Schutz bieten sollte, sagte das medizinische Personal an Ort und Stelle. Dort seien mindestens 17 Menschen getötet worden. Weitere 32 Palästinenser kamen in Khan Younis ums Leben.

Wie der örtliche Radiosender “Stimme Palästinas” und Hamas-Medien berichteten, griffen israelische Panzer zudem mehrere Gebiete im Osten und Zentrum von Khan Younis im Süden der Enklave an und zogen sich anschließend teilweise zurück.

Hinsichtlich des Angriffs auf die Schule und ein Gebäude zur Unterbringung von Vertriebenen hatten palästinensische Medien zuvor mehr als 30 getötete Palästinenser gemeldet.

Bei einem Vorstoß der israelischen Armee in der südlichen Gaza-Stadt Khan Younis sind nach palästinensischen Angaben mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Viele der Opfer seien Frauen und Minderjährige gewesen, teilten die von der Hamas kontrollierten Rettungsdienste mit. Palästinensische Angaben machen in der Regel keinen Unterschied zwischen zivilen und militärischen Opfern.

Augenzeugen zufolge soll der Vorstoß ohne Vorwarnung erfolgt sein. Israelische Truppen hätten mehrere Häuser belagert und beschossen. Unter den Verletzten sei auch ein ortsansässiger palästinensischer Journalist gewesen. Fünf Angehörige seiner Familie seien ums Leben gekommen. Israels Militär äußerte sich zunächst nicht zu seinem Vorgehen in Khan Younis.

Israel führt seit dem 7. Oktober des Vorjahres Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen. Vor knapp einem Jahr hatte die islamistische Terrormiliz gemeinsam mit ihren Verbündeten den Süden Israels überfallen und dabei mehr als 1.200 Menschen getötet.

Mittlerweile sind mindestens 41.689 Palästinenser Behördenangaben zufolge bei israelischen Militäraktionen im Gazastreifen als Vergeltung für den Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas vom 7. Oktober getötet worden. Weitere 96.625 Personen seien verletzt worden, teilte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde am Mittwoch mit.