Femizidkommission in Venedig: Südtiroler Abgeordnete mit dabei

Venedig – Als Mitglieder der Untersuchungskommission für Femizide beteiligen sich auch die SVP-Parlamentarierinnen an der Sensibilisierungsinitiative, die die Kommission im Rahmen des Filmfestivals von Venedig organisiert.

„Am Freitagabend haben wir gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen der Kommission an einem Auftritt auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Venedig teilgenommen. Die Aktion dient dazu, die Aufmerksamkeit auf die Problematik zu lenken und das Engagement des Parlaments gegen Gewalt an Frauen zu unterstreichen“, erklären Julia Unterberger und Renate Gebhard in einer Mitteilung.

Auch in den letzten Wochen habe es mehrere dramatische Frauenmorde in Italien gegeben. „Daher konzentrieren sich die Bemühungen der Politik auf die Verbesserung des vorläufigen Schutzes durch das Strafprozessrecht. Genauso wichtig ist es aber auch, dass wir unsere Arbeit auch außerhalb der institutionellen Räume leisten, um auf dem wichtigsten Terrain zu arbeiten – dem des öffentlichen Diskurses und des kulturellen Bewusstseins“, so die SVP-Parlamentarierinnen.