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Kampfjetzts stiegen zu Drohenaufklärugn auf

Finnland prüft mutmaßliche Luftraumverletzung durch Drohnen

Sonntag, 29. März 2026 | 13:30 Uhr
Kampfjetzts stiegen zu Drohenaufklärugn auf
APA/APA/DoD (Themenbild/nicht aktuell/anlassbezogen)/TRINITI LERSCH
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Von: APA/Reuters

Finnland hat am Sonntag eine mutmaßliche Verletzung seines Luftraums durch Drohnen im Südosten des Landes gemeldet. Es seien mehrere kleine, langsam fliegende Objekte in geringer Höhe geortet worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Zwei Drohnen seien abgestürzt. Die Luftwaffe habe zur Aufklärung einen Kampfjet vom Typ F/A-18 Hornet aufsteigen lassen. Auch aus Estland, Lettland und Litauen waren kürzlich Drohnenabstürze gemeldet worden.

Dabei soll es sich um ukrainische Drohnen gehandelt haben, die bei Angriffen auf russische Ölexportanlagen an der Ostseeküste vom Kurs abgekommen seien.

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