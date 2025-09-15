Aktuelle Seite: Home > Politik > Fitch-Herabstufung setzt Frankreichs Regierung unter Druck
Immer wieder Krawalle in Paris

Fitch-Herabstufung setzt Frankreichs Regierung unter Druck

Montag, 15. September 2025 | 01:47 Uhr
Immer wieder Krawalle in Paris
APA/APA/AFP/AURORE MESENGE
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit Frankreichs herabgestuft und damit den Druck auf den neuen Ministerpräsidenten Sébastien Lecornu zu Beginn der Haushaltsverhandlungen massiv erhöht. Fitch begründete die Senkung der Bonitätsnote von “AA-” auf “A+” mit der politischen Instabilität und der steigenden Verschuldung des Landes. Die Herabstufung nur wenige Tage nach Lecornus Ernennung gibt den Startschuss für die schwierige Erstellung des Haushaltsentwurfs für 2026.

Dieser muss bis zum 7. Oktober vorliegen. Lecornu steht vor der nahezu unlösbaren Aufgabe, die von Investoren geforderten Einsparungen durchzusetzen und gleichzeitig die Zustimmung von drei ideologisch zerstrittenen Parlamentsblöcken zu gewinnen. Zudem drohen landesweite Streiks der Gewerkschaften am Donnerstag gegen die geplanten Kürzungen.

In ersten Interviews seit seinem Amtsantritt deutete Lecornu am Samstag Kompromissbereitschaft an. Er kassierte die unpopulären Pläne seines Vorgängers zur Streichung von zwei Feiertagen und zeigte sich offen für Gespräche über höhere Steuern für Vermögende. Damit kommt er einer Forderung der Sozialisten entgegen, die eine Vermögenssteuer zur Bedingung dafür machen, seine Regierung nicht zu stürzen.

Hochsteuerland Frankreich

Der Arbeitgeberverband MEDEF kündigte umgehend heftigen Widerstand gegen höhere Vermögenssteuern an. Eine Steuererhöhung könnte zudem die konservativen Republikaner verprellen. Deren Vorsitzender, der scheidende Innenminister Bruno Retailleau, sagte, die Forderungen der Sozialisten würden die Lage im Hochsteuerland Frankreich “nur noch schlimmer machen”.

Angesichts steigender Kreditkosten müsse der Haushalt die öffentlichen Finanzen auf einen “gesunden Kurs” bringen, sagte Lecornu. “Das künftige Budget wird möglicherweise nicht vollständig meine Überzeugungen widerspiegeln. Das ist sogar so gut wie sicher”, fügte er hinzu und warb für offene parlamentarische Gespräche. Konkrete Prioritäten nannte er kaum, außer dass er Kommunen mehr Kompetenzen geben und Bürokratie abbauen wolle.

Unterdessen forderte die Rechtspopulistin Marine Le Pen von Präsident Emmanuel Macron erneut die Ausrufung von Neuwahlen. Lecornu ist bereits der fünfte Regierungschef unter Macron innerhalb von zwei Jahren.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Kommentare
89
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Kommentare
41
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Tödliche Arbeitsunfälle: Unsere Region bleibt trauriger Spitzenreiter
Kommentare
39
Tödliche Arbeitsunfälle: Unsere Region bleibt trauriger Spitzenreiter
Warum Jugendliche mit dem Sport aufhören
Kommentare
26
Warum Jugendliche mit dem Sport aufhören
Schwazer: “Ich bin immer gelassen”
Kommentare
26
Schwazer: “Ich bin immer gelassen”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 