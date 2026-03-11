Aktuelle Seite: Home > Politik > Floridia kritisiert Ausnahmen beim Bettenstopp in Südtirol
Trotz angespannter Wohnsituation

Floridia kritisiert Ausnahmen beim Bettenstopp in Südtirol

Mittwoch, 11. März 2026 | 16:37 Uhr
Hotelzimmer - Symbolbild
pixabay.com
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Grünen kritisieren die anhaltenden Ausnahmen beim geplanten Bettenstopp im Tourismus. Laut der Südtiroler Senatorin Aurora Floridia würden weiterhin neue Hotelprojekte genehmigt, insbesondere in sogenannten „strukturschwachen Gemeinden“. In einer Mitteilung spricht sie von insgesamt 56 Gemeinden in Südtirol, die unter diese Kategorie fallen.

Seit September 2022 gilt in Südtirol grundsätzlich eine Obergrenze für Touristenbetten. Dennoch seien in den vergangenen fünf Jahren rund 30.000 neue Betten hinzugekommen, so Floridia. Nicht berücksichtigt seien dabei zahlreiche Zweitwohnungen, die ebenfalls touristisch genutzt würden. Zwei Südtiroler Verbände – der Dachverband für Natur- und Umweltschutz sowie der Heimatpflegeverband – haben deshalb eine Petition gestartet, die eine konsequente Umsetzung der Bettenbegrenzung fordert. Diese habe bisher mehr als 10.500 Unterschriften gesammelt.

Floridia kritisiert zudem, dass unter den als strukturschwach eingestuften Gemeinden auch bekannte Tourismusorte wie Ritten oder das Schnalstal seien. Angesichts der angespannten Wohnsituation im Land bezeichnet sie die erneute Verschiebung der Frist für den Bettenstopp als problematisch. Viele Menschen hätten Schwierigkeiten, bezahlbaren Wohnraum zu finden, während gleichzeitig Wohnungen für touristische Zwecke oder als Zweitwohnsitze genutzt würden.

Auch aus ökologischer Sicht sieht die Senatorin Handlungsbedarf. Bei rund 38 Millionen Übernachtungen pro Jahr stoße das Ökosystem Südtirols zunehmend an seine Grenzen, etwa durch Verkehr sowie den hohen Wasser- und Energieverbrauch. Die Grünen sprechen sich daher für eine konsequente Umsetzung der vereinbarten Bettenbegrenzung aus, um ein Gleichgewicht zwischen Tourismus, Wohnraum und Umweltschutz zu erreichen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Brixner Auwald: Verwaltungsgericht stoppt weitere Rodungen – VIDEO
Kommentare
48
Brixner Auwald: Verwaltungsgericht stoppt weitere Rodungen – VIDEO
Bozen: Fahrverbot für ältere Diesel bleibt bestehen
Kommentare
48
Bozen: Fahrverbot für ältere Diesel bleibt bestehen
Lukrativer Nebenjob: Wie viel Landesbedienstete dazu verdienen
Kommentare
45
Lukrativer Nebenjob: Wie viel Landesbedienstete dazu verdienen
Geisterfahrer-Unfall: Handys von Carabinieri werden analysiert
Kommentare
39
Geisterfahrer-Unfall: Handys von Carabinieri werden analysiert
Trump sieht Iran-Krieg “so gut wie beendet”
Kommentare
30
Trump sieht Iran-Krieg “so gut wie beendet”
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 