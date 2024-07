Flugplatz Sterzing geht bald ans Land

Übergabe in einer Woche

Von: luk

Sterzing – Am 16. Juli wird im Zuge der Programmvereinbarungen mit dem Verteidigungsministerium und der Agentur für Staatseigentum der Flugplatz von Sterzing vorzeitig an das Land übergeben.

Das vierte Programmabkommen zwischen Verteidigungsministerium, Land und Agentur für Staatseigentum, das die Erneuerung bzw. den Umbau von Militärkasernen in Südtirol zum Inhalt hat, sieht die vorzeitige Übergabe des Militärflugplatzes von Sterzing an das Land vor. Die Übertragung des Eigentums erfolgt in einem zweiten Moment, mit diesem Schritt kann das Land aber das Areal inzwischen nutzen.

Die Übergabe wird am Dienstag, 16. Juli, um 16.00 Uhr auf dem Militärflugplatz von Sterzing stattfinden.

An der Übergabe werden Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Kommandant der Alpini-Truppen, Armeekorpsgeneral Ignazio Gamba, Generalinspektor Giancarlo Gambardella, Direktor der Abteilung für Bauleitung und Staatseigentum des Verteidigungsministeriums, der regionale Direktor der Agentur für Staatseigentum, Marcello Bosica, und der Bürgermeister von Sterzing, Peter Volgger, teilnehmen.