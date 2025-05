Flugverkehr in Moskau wegen Drohnenangriffen ausgesetzt

APA/APA/24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/OLEG PETRASIUK

Von: APA/AFP

Wegen eines massiven ukrainischen Drohnenangriffs auf Moskau ist nach Behördenangaben in der russischen Hauptstadt der Flugverkehr ausgesetzt worden. Russland habe seit Mitternacht 23 Drohnen abgefangen, die in Richtung Moskau geflogen seien, erklärte Bürgermeister Sergej Sobjanin am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. Auf dem wichtigsten Hauptflughafen Scheremetjewo sowie auf den Flughäfen Wnukowo, Domodedowo und Schukowskij sei jeweils ein Flugverbot verhängt worden.

Moskaus Bürgermeister erklärte, der neue ukrainische Angriff sei einen Tag nach dem Abschuss von 27 Drohnen auf die russische Hauptstadt erfolgt. Spezialisten der Rettungsdienste seien derzeit an der Stelle im Einsatz, an der die Trümmer des Drohnenangriffs vom Donnerstag herabgefallen seien.

Die Mitteilungen erfolgten drei Tage nach dem Telefonat zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump, das ohne eine Einigung über eine Waffenruhe im Ukraine-Konflikt endete. Putin hat wiederholt die Forderungen Kiews und des Westens nach einer bedingungslosen und sofortigen Waffenruhe zurückgewiesen. Auch die ersten direkten Gespräche von Delegationen Russlands und der Ukraine seit mehr als drei Jahren hatten in der vergangenen Woche kein Ergebnis gebracht.