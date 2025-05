Alles aus einer Hand

Von: First Avenue

Die Zukunft ist grün – und sie beginnt bei Ihnen zu Hause. Mit Alperia als einzigen Ansprechpartner für zahlreiche Dienstleistungen und Produkte rund um die Energie. Denn Alperia denkt Energie in 360°.

Photovoltaik – Ja, aber bitte schlüsselfertig

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, eine Photovoltaikanlage zu installieren, um damit auf eine umweltfreundliche Weise Ihre eigene Energie zu produzieren und dabei Ihre Stromkosten zu reduzieren?

Das Angebot für Photovoltaikanlagen am Markt ist groß: von kleinen Installateuren bis hin zu vermeintlichen „Low Cost“-Angeboten aus verschiedenster Herkunft ist alles dabei.

Doch nicht alle Photovoltaikanlagen sind gleich und Unaufmerksamkeiten bei der Auswahl einer Investition, die eigentlich den Wert des eigenen Hauses steigern sollte, können schnell zu Ärger und unerwarteten Mehrkosten führen.

Die Photovoltaikanlagen von Alperia sind schlüsselfertig und sorgenfrei. Der klare und transparente Preis beinhaltet alles, vom Lokalaugenschein durch spezialisierte Techniker für die Erhebung der Kundenbedürfnisse bis hin zur maßgeschneiderten Planung und Montage der Anlage, inklusive Abwicklung der bürokratischen Schritte.

Bei Alperia ist der Begriff „schlüsselfertig“ im wahrsten Sinne des Wortes zu verstehen, denn im Preis sind auch die Sicherheitskosten enthalten. Oft werden diese anfangs nicht miteinberechnet, können dann aber zu einer unangenehmen Überraschung oder gar zu schwerwiegenden Problemen führen, wenn man sich nicht darum kümmert.

Alperia hat sich deshalb dazu entschieden, eine allumfassende Lösung anzubieten; nur so ist es möglich, den Kunden maximale Transparenz und Unbeschwertheit zu bieten.

Und wenn keine Sonne scheint? Kein Problem: Wenn Sie eine Stromlieferung mit Alperia haben, erhalten Sie garantiert 100 % Strom aus erneuerbaren Energiequellen.

Sommeraktion 2025: Interessierte, die zwischen dem 23. Mai und dem 31. August 2025 einen Vertrag für den Erwerb einer Photovoltaikanlage bei Alperia unterzeichnen, profitieren zudem von einem exklusiven Rabatt von 10 % auf den Einkaufspreis. Eine gute Gelegenheit, um nachhaltig zu investieren – und dabei auch noch zu sparen.

Photovoltaik und Elektromobilität – ein starkes Team

Doch damit nicht genug: In Kombination mit einer Alperia MyCharge Wallbox können Sie den von Ihrer Photovoltaikanlage erzeugten Strom auch direkt für das Aufladen eines Elektrofahrzeugs nutzen – unabhängig und kostensparend.

Eine Wallbox bei Ihnen zu Hause zu haben bedeutet, das Fahrzeug jederzeit laden zu können, ohne dabei auf öffentliche Ladesäulen angewiesen zu sein und ohne lange Wartezeiten. Wichtig ist jedoch, die passende Lösung für die eigenen Bedürfnisse zu wählen, mit zertifizierter Qualität und verlässlichem Kundensupport. Die Wallbox von Alperia bietet genau das: persönliche Beratung durch geschultes Personal und einen zuverlässigen Service für alle Anliegen – auch nach dem Kauf.

Vorteile der Elektromobilität, auch unterwegs

Mit dem Angebot Alperia EasyCharge Plus profitieren Stromkunden von Alperia – sowohl Haushalte als auch Unternehmen – von einem garantierten Preis von nur 0,35 €/kWh an über tausend öffentlichen Ladestationen von Neogy in Südtirol und ganz Italien, unabhängig davon, ob es sich um eine Schnell- oder Ultraschnellladestation handelt.

Dank Interoperabilitätsabkommen können Sie Ihr E-Auto natürlich auch an Ladesäulen anderer Anbieter laden, und dies zu einem Preis von 0,79 €/kWh.

Die Preise sind bis zum 28. Februar 2026 garantiert. Für die Ausstellung der Ladekarte und die Aktivierung des Dienstes wird eine einmalige Gebühr von 25 € verrechnet.

Ein einziger Ansprechpartner zu 360°

Wer bei Energiefragen nicht zwischen unzähligen Anbietern jonglieren möchte, ist bei Alperia genau richtig. Als regionaler Partner mit hoher Servicequalität und solider Erfahrung bietet Alperia Energielösungen aus einer Hand.

Besuchen Sie uns im Energy Point in Ihrer Nähe oder informieren Sie sich auf alperia.eu