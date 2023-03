Forstwirtschaft: Infotag für die Mitarbeitenden der Landesabteilung

Vahrn – Über 200 Mitarbeitende haben am heutigen Freitag am Infotag der der Landesabteilung Forstwirtschaft teilgenommen. “Dieser Tag war ein wichtiger Schritt, um über aktuelle Themen im Bereich Forstwirtschaft zu informieren. Der Schwerpunkt lag auf dem Personalstand, der Nachhaltigkeit sowie den Themen Borkenkäfer und Großraubwild”, erklärt Abteilungsdirektor Günther Unterthiner.

So sei die Personalsituation auch in der Abteilung Forstwirtschaft eine Herausforderung. Es sei wichtig, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten sowie Anreize für die Arbeit in der Forstwirtschaft zu schaffen.

Ein weiteres wichtiges Thema war die Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft. Im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes “Everyday for Future” hat die Abteilung eine Arbeitsgruppe beauftragt, sich damit auseinanderzusetzen, wie eine nachhaltige Forstwirtschaft dazu beitragen kann, den Wald als wichtigen Lebensraum zu erhalten und gleichzeitig Holz als nachwachsenden Rohstoff zu nutzen.

Landesrat Schuler: “Mitarbeitende als Botschafter und Umsetzer der Waldagenda”

Forstwirtschaftslandesrat Arnold Schuler sprach über die Waldagenda und unterstrich noch einmal die Bedeutung einer nachhaltigen Forstwirtschaft in Zeiten des Klimawandels. Für die Mitarbeitenden sei es wichtig, die sieben Ziele und Maßnahmen der Agenda zu kennen, denn “sie sind die Botschafter und Umsetzer der Strategie. Nur wenn sie diese mittragen, kann sie umgesetzt werden und eine klimaneutrale Forstwirtschaft erreicht werden.”

Schließlich wurde auch über den Umgang mit dem Borkenkäfer und dem Großraubwild diskutiert. Die Mitarbeiter erörterten die Möglichkeiten, wie gegen die Schäden der Borkenkäfer für den Wald und jene des Wolfes für die Berglandwirtschaft vorgegangen werden kann, während gleichzeitig die Sicherheit der Menschen immer an oberster Stelle stehen muss.

Der Infotag bot den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung Forstwirtschaft eine Gelegenheit, ihre Kenntnisse über aktuelle Themen zu erweitern und mit Kolleginnen und Kollegen sowie Expertinnen und Experten in Diskussion zu treten. “Ich hoffe, dass diese Veranstaltung dazu beitragen wird, eine nachhaltige Forstwirtschaft zu fördern und den Wald als wichtigen Lebensraum zu erhalten. Die kann uns nur gemeinsam mit den knapp 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung Forstwirtschaft gelingen, die sich täglich mit großem Engagement dafür einsetzen”, sagte Schuler.