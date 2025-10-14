Aktuelle Seite: Home > Politik > Frankreichs neue Regierung kämpft um Haushalt
Regierungserklärung von Premier Lecornu erwartet

Frankreichs neue Regierung kämpft um Haushalt

Dienstag, 14. Oktober 2025 | 09:05 Uhr
Regierungserklärung von Premier Lecornu erwartet
APA/APA/AFP/POOL/STEPHANE MAHE
Von: APA/dpa

Frankreichs neue Regierung kommt an diesem Dienstag (10.00 Uhr) zu ihrer ersten Kabinettssitzung zusammen. Dabei soll der Haushalt für das finanziell angeschlagene Land auf den Weg gebracht werden. Die Zeit drängt: Werden Fristen nicht eingehalten, könnte Frankreich am Jahresende ohne verabschiedeten Haushalt dastehen und dadurch unter zusätzlichen wirtschaftlichen Druck geraten. Am Nachmittag wird dann die Regierungserklärung von Premier Sébastien Lecornu erwartet.

Lecornu war erst am Freitag von Präsident Emmanuel Macron zurück ins Amt geholt worden. Gegen Lecornu stellten Frankreichs Linkspartei und die nationale Rechte bereits Misstrauensanträge, über die voraussichtlich am Mittwoch in der Nationalversammlung abgestimmt wird.

Auch von der Ausrichtung von Lecornus Regierungserklärung dürfte abhängen, ob die Opposition mit ihren Anträgen Erfolg haben wird und die Regierung bereits wenige Tage nach ihrem Antreten stürzt. Insbesondere die Sozialisten machen eine Duldung der neuen Mitte-Rechts-Regierung von einem deutlichen Kurswechsel des Premiers abhängig.

