Franziskus spendet Weihnachtssegen “Urbi et Orbi”

Von: APA/dpa

Nach der Christmette zu Weihnachten verliest Papst Franziskus am Mittwoch (12.00 Uhr) seine traditionelle Weihnachtsbotschaft. Vom Balkon des Petersdoms aus wird das Oberhaupt von etwa 1,4 Milliarden Katholiken den Segen “Urbi et Orbi”, also der Stadt und dem Erdkreis, spenden. Es wird erwartet, dass der Pontifex in seiner Ansprache die Kriege und Konflikte auf der Welt verurteilen und an das Leid der Menschen erinnern wird.

Das Weihnachtsfest steht dieses Jahr unter dem Eindruck der Kriege in Nahost und in der Ukraine. Auf dem Petersplatz werden Zehntausende Gläubige erwartet. Das diesjährige Weihnachtsfest markiert zugleich den Beginn des Heiligen Jahres der katholischen Kirche.