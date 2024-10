Frauen im Team K haben neue Sprecherinnen

Von: mk

Bozen – Am Samstag haben die Frauen im Team K Frauen in einer Klausurtagung zwei kompetente Frauen als Sprecherinnen gewählt: Margareth Fink und Sabine Mahlknecht. Mit diesen beiden engagierten Frauen an der Spitze sieht sich die Gruppe bestens aufgestellt, um ihre Anliegen und Ziele weiter voranzutreiben.

Margareth Fink, die bereits als Sprecherin des Team K Frauen-Donne tätig war, bringt wertvolle Erfahrung und Kontinuität in die Gruppe ein. „Es ist mir eine große Freude, das Vertrauen der Gruppe erneut zu erhalten. Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, die Stimmen der Frauen in Südtirol hörbar zu machen und unsere Anliegen voranzutreiben“, erklärt Margareth Fink zur wiederholten Wahl zur Sprecherin.

Sabine Mahlknecht, Gemeinderätin in Brixen, wird als neue Sprecherin das Team K Frauen-Donne ergänzen und mit frischen Impulsen unterstützen. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf, neue Ideen in die Arbeit des Teams einzubringen. Unsere Stärke liegt im Dialog und im gemeinsamen Finden von Lösungen“, betont Sabine Mahlknecht.

Die Landtagsabgeordnete Maria Elisabeth Rieder, Gründerin der Team K Frauen-Donne und Vizepräsidentin des Team K freut sich: „Mit Margareth Fink und Sabine Mahlknecht an der Spitze ist das Team K Frauen-Donne bestens aufgestellt. Ich bin sicher, dass sie unsere Anliegen mit Herz und Verstand weitertragen werden. Ich bin überzeugt, dass die Gruppe mit den beiden Sprecherinnen eine starke und kompetente Vertretung hat.”

In der Klausurtagung am Samstag hat sich das Team K Frauen-Donne intensiv mit aktuellen Themen auseinandergesetzt und die Schwerpunkte für die kommenden Jahre festgelegt. Das Team K Frauen-Donne sieht die Aufgabe darin, einen konstruktiven Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft zu leisten. Mit viel Expertise aus unterschiedlichen Bereichen wollen sie wichtige Themen in Südtirol voranbringen. Im Vordergrund stehen hierbei ein offener Dialog und ein intensiver Austausch, um pragmatische Lösungen für jene Themen zu finden, die Menschen hier in Südtirol direkt betreffen. „Wir wollen zeigen, dass Veränderung möglich ist, wenn man an einem Strang zieht und sich auf das Gemeinsame konzentriert, statt sich von Unterschieden trennen zu lassen. Denn nur durch Zusammenarbeit und gegenseitiges Miteinander können wir nachhaltig etwas bewegen“, unterstreichen die neuen Sprecherinnen gemeinsam.