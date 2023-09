Frauenmarsch fordert unabhängige Familienberatung in Südtirol

Bozen – In Bozen ist am Samstag der dritte Frauenmarsch veranstaltet worden. Frauen und Männer haben für mehr Gleichberechtigung demonstriert.

Die Organisatoren stellten fünf Forderungen an die Landespolitik: “Es braucht ein Gebäude für das Frauenhaus in Bozen, verpflichtende sexuelle Bildung in der Mittelschule, kostenlose Verhütungsmittel, die Umsetzung des Gleichstellungsplans und unabhängige Familienberatungsstellen im ganzen Land”, so Mitorganisatorin Laura Volgger.

Der Frauenmarsch ist um 11.00 Uhr am Gerichtsplatz gestartet und zieht bis zum Magnago-Platz vor dem Landtag.